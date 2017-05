Bayerns Finanzminister ist zufrieden mit dem Ergebnis

Die BayernLB wurde in der Finanzkrise vom Land Bayern gerettet und muss auf Druck der EU-Kommission bis 2019 fünf Milliarden Euro an den Freistaat zurückzahlen. Eine Milliarde Euro davon ist noch offen – der Vorstand will sie nach Reuters-Informationen durch die Rückführung einer Stillen Einlage möglichst noch in diesem Jahr abstottern. Beim aktuellen Kapitalpuffer, der deutlich dicker ist als von der EZB vorgeschrieben, wäre das rechnerisch möglich: Bei voller Umsetzung der härteren Basel-III-Regeln kam die Bank Ende März auf eine harte Kernkapitalquote von 13,1 Prozent.



Die BayernLB benötig für die Rückzahlung grünes Licht von der EZB und der EU-Kommission. „Mit denen sind wir im Austausch“, sagte Wiegelmann. Ziel sei es, dass EU-Verfahren vorzeitig zu beenden. „Die Stille Einlage ist mit zehn Prozent verzinst, die kostet auch ein bisschen Geld. Von daher streben wir schon an, dass wir es möglich schnell abschließen.“ Nach dem Ende des EU-Verfahrens könnte die Bank zudem wieder mehr Geschäfte im Ausland machen, vor allem im Immobiliensektor.

Die Bayern haben 2015 und 2016 jeweils den höchsten Gewinn aller Landesbanken erzielt und peilen auch im laufenden Jahr ein Vorsteuerergebnis im mittleren dreistelligen Millionenbereich an. Der Mehrheitseigner, das Land Bayern, ist zufrieden mit der Entwicklung. „Der Aufwärtstrend setzt sich fort“, erklärte der bayerische Finanzminister Markus Söder.