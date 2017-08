Commerzbank Die Zentrale der Commerzbank in Frankfurt am Main leuchtet im Abendlicht. Analysten hatten rote Zahlen bei der Quartalsbilanz erwartet. (Foto: dpa)

FrankfurtDer Abbau Tausender Stellen hat die Commerzbank im zweiten Quartal noch tiefer als erwartet in die roten Zahlen gedrückt. Unterm Strich fiel ein Verlust von 637 Millionen Euro an - nach einem Gewinn von neu ausgewiesenen 215 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Geldhaus am Mittwoch in Frankfurt mitteilte.

Auch im Tagesgeschäft lief es schlechter: Der operative Gewinn sank von revidierten 351 Millionen auf 183 Millionen Euro. Die Erträge - die gesamten Einnahmen - gingen von 2,24 Milliarden auf 2,07 Milliarden Euro zurück. Trotzdem soll es zum Jahresende zu einem „leicht positiven“ Ergebnis reichen.

Die Commerzbank hatte bereits angedeutet, wie das Quartal gelaufen ist, als sie die Rechnung für den Stellenabbau präsentierte: Genau 807 Millionen Euro stellte das Institut für Abfindungen und andere Kosten zurück. Die teilverstaatlichte Commerzbank hatte im Herbst angekündigt, bis zum Jahr 2020 insgesamt 9600 Vollzeitstellen zu streichen. An ihren Filialen hält sie dagegen fest.

Analysten hatten einen Verlust von 556 Millionen Euro erwartet. Im Vorjahreszeitraum stand hier noch ein Gewinn von 209 Millionen Euro. Trotz der Restrukturierungsaufwendungen liegt die harte Kernkapitalquote bei 13,0 Prozent. Noch im ersten Quartal dieses Jahres betrug diese Quote 12,5 Prozent. Der Kurs der Aktie liegt vorbörslich ein Prozent im Minus und liegt bei 11,10 Euro.

Laut der Pressmitteilung hat die Bank zur Jahresmitte im Segment Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland netto mehr als 500.000 neue Kunden gewonnen. „Bis sich unser Kundenwachstum in Ertragswachstum niederschlägt, wird aber noch etwas Zeit vergehen. Damit schaffen wir jedoch in den Transformationsjahren 2017 und 2018 die Basis für eine nachhaltig höhere Profitabilität“, sagte Martin Zielke, Vorstandsvorsitzender der Commerzbank.

Trotz der vielen Stellenstreichungen will die Bank betriebsbedingte Kündigungen vermeiden, schließt sie aber nicht völlig aus. Etwa 1650 Stellen waren bis Ende März bereits weggefallen, auf Vollzeitbasis waren noch 41 600 Menschen bei der Bank beschäftigt.

Die Commerzbank leidet wie viele andere Banken unter den niedrigen Zinsen, die die Einnahmen schmälern. Hinzu kommen hausgemachte Probleme wie faule Schiffskredite angesichts der Krise der Container-Reedereien.