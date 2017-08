 Quartalsergebnisse: Royal Bank of Scotland schreibt schwarze Zahlen

Royal Bank of Scotland Im vergangenen Jahr machte die Bank noch einen Verlust von zwei Milliarden Pfund. (Foto: Reuters)

Berlin/FrankfurtDie krisengeplagte Royal Bank of Scotland (RBS) hat im ersten Halbjahr 2017 deutliche Fortschritte gemacht, muss demnächst aber wohl erneut hohe Sonderlasten wegstecken. Vor Steuern blieb in den ersten sechs Monaten ein Gewinn von 939 Millionen Pfund hängen, umgerechnet gut eine Milliarde Euro, wie das in der Finanzkrise verstaatlichte Geldhaus am Freitag mitteilte. Im Jahr zuvor hatte es in dem Zeitraum noch einen Verlust von mehr als zwei Milliarden Pfund gegeben. Analysten hatten der britischen Bank zudem dieses Mal weniger zugetraut. An der Londoner Börse wurde dies honoriert: RBS-Aktien zogen zeitweise um fünf Prozent an.

Bankchef Ross McEwan sagte, das Unternehmen liefere, was es versprochen habe: die Kosten zu reduzieren und wieder profitabel zu werden. Allerdings ist die RBS gegenüber anderen Banken bei der Sanierung noch deutlich zurück. Seit 2007 gab es keinen Gewinn mehr in einem Gesamtjahr, nur in einzelnen Quartalen.

Auch 2017 könnten am Ende wieder rote Zahlen in den Büchern stehen. Denn die Briten sind im Skandal um toxische Hypotheken-Papiere noch mit dem US-Justizministerium in Verhandlungen – Altlasten, die aus der Finanzkrise von 2008 rühren. Eine Einigung in diesem Fall gilt als Schlüssel, um in Zukunft wieder eine Dividende ausschütten zu können – und für den Staat, um seine Beteiligung in Höhe von 71 Prozent langsam abbauen zu können.

McEwan sagte, er sei optimistisch, dass es noch im zweiten Halbjahr eine Einigung mit den USA geben könne. Dies sei einer der Gründe, warum die Bank für 2017 keinen Gewinn prognostiziere. Experten rechnen mit einer Milliarden-Strafe. Im ersten Halbjahr musste die RBS für Altlasten 396 Millionen Pfund zurückstellen.

Die Bank teilte zudem mit, mit der niederländischen Zentralbank in Kontakt zu stehen. Die RBS wolle eine Lizenz in dem Land nutzen, um nach dem EU-Austritt Großbritanniens sein Handelsgeschäft in der Europäischen Union von dort zu betreiben.