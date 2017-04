Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

John Cryan Der Chef der Deutschen Bank muss sich widerstrebende Ziele verfolgen. (Foto: dpa)

FrankfurtDie Vorgaben der größten Aktionäre sind klar: John Cryan und seine Vorstandskollegen müssen die krisengeplagte Deutsche Bank endlich wieder auf Wachstum trimmen. Die ersten Erfolgsmeldungen erwarteten die mächtigen Anteilseigner des Hauses schon für die ersten drei Monaten dieses Jahres. Und Cryan lieferte – allerdings nicht genug, um die Investoren wirklich zu überzeugen, und das ist typisch für die Situation, in der sich die Deutsche Bank im Moment befindet.

Im ersten Quartal stand unter dem Strich ein Gewinn von 575 Millionen Euro – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum und mehr als von Analysten erwartet. „Ich bin zufrieden mit unserem Start ins Jahr 2017“, ließ Cryan denn auch wissen. Das Kundengeschäft laufe sehr erfreulich, alle Bereiche der Bank verzeichneten Zuflüsse, und die Aktivität an den Märkten erhole sich.

Man spürt förmlich wie ein kollektiver Seufzer der Erleichterung durch das Geldhaus geht, nachdem die Bank im Herbst 2016 wegen der immensen Strafforderungen der US-Justiz für faule Immobiliengeschäfte aus der Ära vor der Finanzkrise in eine tiefe Vertrauenskrise gerutscht war.

An der Börse fiel der Kurs allerdings am Donnerstag erst einmal um über drei Prozent. Das könnte man zwar als Korrektur nach den massiven Kursgewinnen nach der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen abhaken, aber die Verluste sind auch ein Indikator für die enttäuschten Wachstumshoffnungen einiger Analysten und Investoren. Im wichtigen Handel mit Anleihen und Währungen konnte die Bank zwar um elf Prozent zulegen, die fünf größten US-Investmentbanken schafften allerdings nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg ein Plus von 24 Prozent.

Die gute Nachricht nach dem ersten Quartal lautet, die Deutsche Bank verdient wieder Geld, und gar nicht einmal so wenig. Die Erträge haben sich stabilisiert, die Kosten sinken, die Gewinne steigen, vieles bewegt sich in die richtige Richtung.

Aber natürlich gibt es auch eine schlechte Nachricht: Der Weg zurück zu alter Stärke ist noch lang und beschwerlich. Denn Cryan muss zwei sich eigentlich widersprechende Ziele gleichzeitig verfolgen: Die Bank wieder auf Wachstumskurs bringen und im selben Moment die noch lange nicht abgeschlossene Sanierung weiter vorantreiben.

Exemplarisch zeigt sich das Problem an der Wiedereingliederung der bis vor kurzem noch zum Verkauf stehenden Postbank in den Konzern.