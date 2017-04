Aktie fällt deutlich

Entsprechend verschnupft fiel die Reaktion der Anleger aus: Die Aktie sank in der ersten Handelsstunde um 3,9 Prozent auf 16,67 Euro und zählte damit zu den größten Verlierern im Deutschen Aktienindex Dax.

Zwar gelang es der Deutschen Bank in ihrer Paradedisziplin im Kapitalmarktgeschäft, im Anleihehandel, elf Prozent mehr zu verdienen als im Vorjahr. Doch die amerikanischen Banken haben in diesem Bereich nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg mit einem Zuwachs von über 20 Prozent eben noch deutlicher zugelegt. „Das könnte der Markt so interpretieren, dass die Deutsche Bank weiter Marktanteile verloren hat“, sagt Philipp Hässler, Analyst der Equinet Bank.

Doch genau die Marktanteile im Anleihehandel stehen derzeit im Fokus der Finanzprofis. Die Gretchenfrage lautet für sie: Gelingt es dem Institut nach dem Krisenherbst, als die drohende Milliardenstrafe aus den USA Zweifel an der Stabilität der Bank aufkommen ließen, nun wieder Fuß zu fassen? Schließlich hatten die Zweifel an der Solidität der Bank dazu geführt, dass Kunden Gelder vom Institut abzogen und auf Geschäft mit dem Institut verzichteten.

„In allen Geschäftsfeldern spielt man nur noch die zweite Geige, da zum Beispiel die amerikanischen Banken im Investment Banking oder die Schweizer Institute in der Vermögensverwaltung die Schwäche der Deutschen Bank genutzt haben und den Abstand deutlich ausgebaut haben“, kritisiert NordLB-Analyst Michael Seufert.

Doch das Blatt beginnt sich zumindest allmählich wieder zu wenden: „Unsere Kunden kommen zurück nach den Turbulenzen im vergangenen Herbst – auch das beobachten wir in allen Geschäftsbereichen“, betonte Cryan im Mitarbeiterbrief. Die Fondstochter Deutsche Asset Management habe Nettozuflüsse von fünf Milliarden Euro verbuchen können, bei den Vermögenskunden sowie den Privat und Firmenkunden waren es drei Milliarden Euro mehr. „Das ist die Grundlage für künftiges Geschäft“, betont Cryan.