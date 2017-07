Einbrüche im Handels- und Firmenkundengeschäft

Der gesamte Bankensektor leidet derzeit unter dem stark nachlassende Handelsgeschäft. Als erstes meldeten die US-Banken entsprechende Einbrüche. Da die Volatilität der Märkte im zweiten Quartal deutlich nachgelassen hat, die Anleger also weniger mit Aktien und anderen Wertpapieren handelten, sanken die Gebühren der Banken auf breiter Front. Goldman Sachs verzeichnete ein deutliches Minus von 40 Prozent, Morgan Stanley von moderaten vier Prozent.

Auch die Deutsche Bank hat das nachlassende Handelsgeschäft im zweiten Quartal getroffen, wie die Halbjahreszahlen zeigen. Der Gewinnrückgang im Vergleich zum ersten Quartal 2017 lässt sich unter anderem auf den Ausfall dieser Stütze in guten Zeiten zurückführen. Die nicht zufriedenstellenden Erträge kommentierte Bankchef Cryan wie folgt: „Das lag vor allem daran, dass sich die Kunden an den Finanzmärkten zurückhielten. Während wir unsere Bank weiter modernisieren, konzentrieren wir uns nun darauf, profitabel zu wachsen.“

Wegen der mauen Handelsaktivität an den Anleihe- und Devisenmärkten gaben die Erträge der Bank in diesem Bereich im zweiten Quartal um zwölf Prozent auf 1,1 Prozent kräftig nach – der Rückgang entspricht ungefähr dem Durchschnitt der großen US-Konkurrenten. Vor allen der Handel mit ausländischen Währungen schwächelte. Der Aktienhandel musste ein Ertragsminus von mehr als einem Viertel hinnehmen.

Starke Bremsspuren in der Quartalsbilanz zeigten sich auch im Geschäft mit Firmenkunden und im Investmentbanking, wo die Erträge um 16 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro fielen. Die Erträge im Beratungs- und Emissionsgeschäft – normalerweise ein starker Posten in der Bilanz – sanken um sieben Prozent auf 563 Millionen Euro, hauptsächlich bedingt durch ein schwaches Geschäft bei der Emission von Anleihen.

Die Erträge in der Vermögensverwaltung waren im zweiten Quartal mit 676 Millionen Euro um vier Prozent niedriger als vor Jahresfrist. Die Bank will einen Teil des unter dem Namen „Deutsche Asset Management“ firmierenden Geschäfts an die Börse bringen. Wie Reuters am Mittwoch erfahren hatte, dürfte dieser Schritt allerdings erst im kommenden Jahr konkreter werden.

Geholfen hat der Bank im zweiten Quartal unter anderem das Kreditgeschäft. Die Risikovorsorge sank um 70 Prozent, was der Auflösung von Rückstellungen und einem insgesamt günstigeren Umfeld bei Privat- und Firmenkrediten geschuldet war. Das Portfolie von Unternehmenskrediten habe sich zudem „auf breiter Basis“ erholt, teilte das Institut mit.

Auch beim Abbau der hohen Kosten kam die Bank voran: sie sanken von April bis Ende Juni um sechs Prozent auf 5,6 Milliarden Euro. Gleichzeitig nahm die Belegschaft weiter ab. Ende Juni arbeiteten weltweit noch rund 96.700 Menschen in Vollzeit für die Bank – ein Rückgang binnen Jahresfrist um rund 4700.