Fortschritte bei Boni und Stellenabbau

Bei einer anderen Baustelle kommt die Bank dafür voran. Am Mittwochabend hatte das Handelsblatt aus Finanzkreisen erfahren, dass die Deutsche Bank im Streit um einbehaltene Boni kurz vor einer Einigung mit zehn ehemaligen Vorständen und einem amtierenden steht. Am Donnerstag solle der Aufsichtsrat über einen entsprechenden Vorschlag beraten, so ein Insider. Eine Einigung würde alle Manager umfassen, mit denen die Bank verhandelt hatte. Die Deutsche Bank wollte die Informationen nicht kommentieren.

Aufsichtsratschef Paul Achleitner hatte auf der Hauptversammlung im Mai bereits Fortschritte in der Angelegenheit angedeutet. „Wir befinden uns in konstruktiven Gesprächen mit den seinerseits amtierenden Vorstandsmitgliedern, ob diese freiwillig zur Leistung eines wesentlichen finanziellen Beitrags bereit sind. Nach Erwartung des Aufsichtsrates wird es hierzu in den nächsten Monaten eine Regelung geben, die einen wesentlichen Finanzbeitrag der Betroffenen sicherstellt“, hatte er auf dem Aktionärstreffen gesagt.

Die Deutsche Bank hat unterdessen etwa die Hälfte des geplanten Stellenabbaus umgesetzt. Die Zahl der Mitarbeiter sank in den vergangenen zwölf Monaten um 4.656 Vollzeitkräfte. Allein im zweiten Quartal gab es einen Rückgang um 1.525 auf 96.652 Stellen. Das Geldhaus will bis 2018 weltweit unter dem Strich 9.000 Arbeitsplätze im eigenen Haus abbauen, davon 4.000 in Deutschland. Den Löwenanteil muss das Privatkundengeschäft mit etwa 2.750 Stellenstreichungen schultern. Seit Beginn dieses Jahres wurden zudem 177 der insgesamt 188 vorgesehenen Filialen in Deutschland geschlossen.

Im ersten Quartal 2017 hatte die Deutsche Bank im April noch einen Gewinn nach Steuern von 575 Millionen Euro verkündet. Das Vorsteuerergebnis war im ersten Quartal des Jahres um 52 Prozent auf 878 Millionen Euro geklettert. Im Schlussquartal 2016 schlug ein Verlust von rund 1,89 Milliarden Euro zu Buche.