Frankfurt/DüsseldorfDie Deutsche Bank hat im Tagesgeschäft trotz Rückgängen im wichtigen Anleihe- und Devisenhandel kräftig zugelegt. Wie Deutschlands größtes Geldhaus am Donnerstag in Frankfurt mitteilte, stieg das Vorsteuerergebnis im zweiten Quartal im Jahresvergleich von 408 auf 822 Millionen Euro. Dabei half auch der laufende Sparkurs. Unter dem Strich standen nun 466 Millionen Gewinn nach Steuern zu Buche, deutlich mehr als die 20 Millionen Euro des zweiten Quartals 2016.

Damit übertraf die Bank die Erwartungen der Analysten deutlich. Von Reuters befragte Analysten hatten im Schnitt mit einem Vorsteuerergebnis von knapp 550 Millionen gerechnet und einem Gewinn nach Steuern von 273 Millionen. Bis vor wenigen Wochen lagen die Prognosen der Branchenexperten allerdings um einiges höher, bevor die Bank selbst die Erwartungen gedämpft hatte.

Auf dem Parkett herrschte nach Bekanntgabe der Zahlen Ernüchterung: Bereits in den ersten Minuten nach Handelseröffnung gaben die Papiere des Instituts deutlich nach und notierten rund 3,2 Prozent tiefer bei 16 Euro je Aktie. Noch schwächer schlug sich zunächst nur die Deutsche Börse. Bis zum Börsenschluss weiteten sich die Verluste der Deutschen Bank aber noch deutlich aus: Sie schloss mit einem Minus von 6,5 Prozent.

Der Vorstand der Deutschen Bank Fakten zum Vorstand Im Oktober 2015 hatte Vorstandschef John Cryan einen Großumbau des Vorstands angekündigt. Viele Änderungen traten zum 1. Januar 2016 in Kraft, im Laufe der Jahre 2016 und 2017 gab es einige Umbesetzungen. Zwei Frauen gehören zum Zirkel, vier Manager sind Deutsche.

John Cryan - Vorstandschef Der Brite führt seit Juli 2015 die Deutsche Bank. An seiner Seite agierte bis Mai 2016 noch Jürgen Fitschen als Co-Vorstandschef. Cryan war zuvor unter anderem Finanzvorstand der Schweizer Großbank UBS.

Marcus Schenck Bis 2014 arbeitete Schenck für den Energiekonzern Eon und die Investmentbank Goldman Sachs, bevor er als Finanzvorstand zur Deutschen Bank wechselte. Er behielt beim großen Umbau im Herbst 2015 seinen Posten und wurde im März zum Stellvertreter Cryans gewählt. Er leitet nun das Unternehmens- und Investmentbanking.

Christian Sewing Zweiter stellvertretender Vorstandsvorsitzender ist Christian Sewing. Er sitzt seit Jahresbeginn 2015 im Vorstand. Nachdem er sich zunächst um die zahlreichen Rechtsstreitigkeiten der Bank kümmerte, übernahm er im Sommer 2015 die Leitung des Privatkundengeschäfts und damit auch die Verantwortung für die Postbank. Die Position Sewings wurde weiter gestärkt, weil sein Bereich auch die Betreuung von sehr reichen Kunden übernahm.

James von Moltke James von Moltke, früher Treasury-Chef der US-Bank Citigroup, ist neuer Chief Financial Officer.

Kim Hammonds Die langjährige Boeing-Managerin bringt als Technologiechefin die Informationssysteme der Bank auf Vordermann. Sie hatte zunächst als Generalbevollmächtigte begonnen und rückte im August 2016 in den Vorstand.

Stuart Lewis Der Brite war bereits vor dem großen Umbau im Jahr 2015 Risikovorstand – und ist es geblieben.

Sylvie Matherat Die Französin war seit gut einem Jahr bei der Bank, bevor sie im Oktober 2015 in den Vorstand einzog. Sie kümmert sich um die Bereiche Regulierung, gute Unternehmensführung und Kampf gegen Finanzkriminalität.

Nicolas Moreau Der Franzose blickt auf eine mehr als 25-jährige Karriere beim französischen Versicherungskonzern Axa zurück, wo er zuletzt das Frankreich-Geschäft leitete. Zum 1. Oktober 2016: Wechsel in den Vorstand der Deutschen Bank mit der Zuständigkeit für die Vermögensverwaltung (Deutsche Asset Management). Sein Sitz: London.

Garth Ritchie Der britische Manager leitete vor seiner Bestellung in den Vorstand 2016 das Aktiengeschäft in London. Gemeinsam mit Marcus Schenck verantwortet er den Unternehmensbereich Unternehmens- und Investmentbank.

Karl von Rohr Der Deutsche übernahm ab Oktober 2015 die Verantwortung für die Rechtsstreitigkeiten und das Personal. Vorher war er für das Management der globalen Regionen der Bank zuständig.

Werner Steinmüller Der Banker arbeitet seit 1991 für das Institut und führte seit 2004 die Transaktionsbank, die etwa Zahlungsdienstleistungen und Handelsfinanzierungen anbietet. 1. August 2016: Aufstieg zum Vorstand für das Asien-Geschäft mit Sitz in Hongkong.



Das dürfte vor allem an der Art liegen, wie der Gewinn der Deutschen Bank zustande gekommen ist: Vor allem sinkende Kosten und eine ungewöhnlich geringe Risikovorsorge hatten das Ergebnis gestützt. Die Gesamterträge schrumpften dagegen, auch in dem für die Bank so wichtigen Investmentbanking. Analysten hatten gehofft, die Bank würde nach ihrer Kapitalerhöhung nun auch wieder Marktanteile gewinnen. Doch das geschieht bislang bestenfalls punktuell.

Auch Vorstandschef John Cryan zeigte sich mit den Zahlen nicht zufrieden. „Die Ergebnisse des zweiten Quartals geben einen guten Überblick darüber, wo wir derzeit stehen. Unser Gewinn ist deutlich höher als im Vorjahr. Wir kommen gut dabei voran, die Kosten zu senken, und gewinnen weiterhin neue Kundengelder hinzu”, sagte der Brite. Gleichzeitig gab Cryan zu Bedenken: „Trotz der deutlichen Verbesserung bleibt dieser Gewinn hinter unserem langfristigen Anspruch zurück. Bei den Erträgen sind wir noch nicht überall dort, wo wir sein wollen.“

Und tatsächlich: Im ersten Quartal des Jahres konnte die Bank noch ein besseres Ergebnis vorweisen. Vor Steuern stand im April ein Überschuss von 878 Millionen Euro, nach Steuern lag der Gewinn bei 575 Millionen Euro.

Analysten hatten im Vorfeld gedämpfte Erwartungen geäußert. Dafür sorgte der stellvertretende Vorstandschef Marcus Schenck höchstpersönlich. „Das war kein Quartal, in dem es gebrummt hat“, hatte der Manager erst kürzlich zum Abschneiden der Bank im Frühjahrsquartal gesagt.

Der Anschluss an die Konkurrenz aus Übersee lässt damit weiter auf sich warten. Bei den US-Banken läuft die Geldmaschine wieder, die Ergebnisse im zweiten Quartal waren erfreulich.