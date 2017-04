 Quartalszahlen: Morgan Stanley verzeichnet hohen Handelsgewinn

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Morgan Stanley Die US-Großbank hat erfreuliche Zahlen vorgelegt. (Foto: Reuters)

New YorkEin gutes Handelsgeschäft treibt den Gewinn bei der US-Investmentbank Morgan Stanley in die Höhe. Mit 1,84 Milliarden Dollar verdiente das Institut im ersten Quartal 74 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Zugutekommt der Bank, dass viele Investoren nach der Zinserhöhung in den USA ihre Anlageportfolios umschichten. Die Aktien stiegen nach Bekanntgabe des Ergebnisses um rund drei Prozent.

Am Dienstag hatte die US-Investmentbank Goldman Sachs noch viele Anleger enttäuscht. Zwar konnte auch sie einen Gewinnsprung verbuchen, im Handelsgeschäft verzeichnete Goldman allerdings einen Rückgang gegen den Branchentrend.

Andere Großbanken, die nun Quartalszahlen vorgelegt haben, darunter JPMorgan Chase, Citigroup oder die Bank of America haben ebenfalls deutliche Zuwächse im Handelsgeschäft verzeichnet.