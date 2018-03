 RBS übertrumpft Barclays: ABN Amro droht Strafe in Millionenhöhe

Der Übernahmekampf um ABN Amro steht auf Messers Schneide. Nun gerät die niederländische Bank wegen illegaler Geldtransfers zusätzlich unter Druck. ABN erwartet eine saftige Strafe.

HB/mm/rur/scm LONDON/DEN HAAG. Die zum Verkauf stehende niederländische Bank ABN Amro erwartet eine hohe Strafe wegen ungesetzlicher Finanztransfers in den USA. Das machte die Bank am Donnerstag deutlich. Sie stellte dafür 365 Mill. Euro zurück. Zwischen 1997 und 2004 hatten Mitarbeiter von ABN Amro in New York und Dubai entgegen den US-Vorschriften Gelder aus Iran und Libyen transferiert und dabei deren Herkunft verschleiert. Die Vorgänge wurden zum Teil von der Bank selbst entdeckt und der US-Aufsicht gemeldet. Deren Untersuchungen seien nun soweit gediehen, dass eine Rückstellung von 365 Mill. Euro für die finanziellen Konsequenzen angemessen erscheine, teilte die Bank mit.

ABN Amro steht zur Zeit im Mittelpunkt eines Übernahmekampfes. Die Bank hatte sich bereits mit der britischen Barclays Bank über einen Zusammenschluss geeinigt. Doch ein Konsortium unter Führung der Royal Bank of Scotland hat inzwischen einen höheren Kaufpreis geboten als Barclays.

Am Montag hatte Barclays ein Gebot von 67 Mrd. Euro oder 36,25 Euro je Aktie für ABN abgegeben. Am Dienstag kündigte ein Konsortium unter Führung der RBS ein Gegengebot von 39 Euro je Aktie an, das sich auf 76 Mrd. Euro summiert. Zu dem RBS-Konsortium gehören neben den Schotten die spanische Bank Santander und der Benelux-Finanzkonzern Fortis. Die drei wollen ABN unter sich aufteilen. Während Barclays ABN nur in Aktien bezahlen will, hat die rivalisierende Gruppe den Aktionären 70 Prozent Bargeld in Aussicht gestellt. Der Rest soll in Anteilen der RBS bezahlt werden. Das Amsterdamer Finanzinstitut lässt trotz seiner Vorentscheidung für eine Fusion mit der britischen Barclays Bank auch Mitbewerber in seine Bücher gucken.

Knackpunkt des Übernahmekampfs ist die amerikanische ABN-Tochter La Salle. Die Wunschpartner Barclays und ABN haben sich darauf geeinigt, La Salle nach Abschluss der Übernahme für 21 Mrd. Dollar an die Bank of America zu verkaufen. Mit diesem überraschenden Schritt unterminierten die Fusionspartner den Übernahmeplan des Konkurrenzkonsortiums, weil die RBS vor allem am US-Geschäft von ABN interessiert ist. .

In diesem Zusammenhang hat das ABN-Management an das Bieterkonsortium um die (RBS) Bedingungen gestellt. Eine Kaufofferte müsse zwei getrennte Angebote umfassen, eines für den Konzern und eines für sein US-Geschäft La Salle, erklärte ABN-Chef Rijkman Groenink in einer Stellungnahme, die Reuters am Mittwoch vorlag. Der bereits vereinbarte Verkauf von La Salle an die Bank of America maximiere eindeutig den Unternehmenswert und das Aktionärsvermögen. Daher müsse jede Offerte für ABN zusätzlich eine Offerte für La Salle umfassen.