Geburtstag in der Toskana

Bei der Deutschen Bank landete Breuer, dessen vollständiger Vorname Rolf-Ernst ist, eher aus Zufall. „Mein Vater hätte gerne gewollt, dass ich Chemiker würde, weil er von diesem Berufszweig das größte Potenzial erwartete. Er hat mich mal in ein Praktikum geschickt und das hatte zum Ergebnis: kein Talent“, erinnert sich Breuer.

„Ich hatte keine Ausnahmebegabung: Ich war kein großer Musiker, der daraus hätte einen Beruf machen können. Auch zum Regisseur hat es trotz viel Lust und Engagement nicht gereicht“, resümiert Breuer, der in jungen Jahren Cello spielte. „Heute hätte ich Zeit zum Üben, aber die Finger machen jetzt nicht mehr mit.“ Und weiter: „So bin ich aus Not oder Zufall oder Verlegenheit Jurist geworden und Banker. Ich habe nach dem Abitur erst eine Banklehre gemacht, weil mein Vater auch eine gemacht hatte. Und das war schon die Deutsche Bank, so dass ich in meinem Leben nie einen anderen Arbeitgeber gehabt habe.“

Als Breuer im Mai 1997 Hilmar Kopper als Vorstandssprecher der Deutschen Bank beerbt, übernimmt er ein auf Deutschland bezogenes Institut mit Schwerpunkten im Kreditgeschäft und bei Privatkunden. Breuer treibt die Internationalisierung des Konzerns voran und baut das Kapitalmarktgeschäft aus – gegen manche Widerstände.

Eine seiner größten Niederlagen: Auf der Zielgeraden scheitert 2002 die Fusion von Deutscher Bank und Dresdner Bank. Wenig später, im Mai 2002, rückt Josef Ackermann auf den Chefsessel der Deutschen Bank, Breuer wird bis Mai 2006 Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bank.

Ein abruptes Ende nimmt sein Engagement als Chefkontrolleur der Deutschen Börse: Großanleger torpedieren im Frühjahr 2005 zunächst erfolgreich die Übernahme der Londoner Börse LSE und drängen danach Börsenchef Werner Seifert und Breuer aus dem Amt.

Dem Finanzplatz Frankfurt blieb Breuer trotz dieser Rückschläge treu: „Frankfurt ist meine Heimat.“ Seinen runden Geburtstag feiert er aber lieber unter südlicher Sonne: „Ich habe meine Familie in die Toskana eingeladen. Am 3. November ist überall schlechtes Wetter, vielleicht in der Toskana nicht. Wir haben ein schönes Programm: Florenz, Siena – es wird auch Kultur geboten, das schulden sie dem Großvater.“