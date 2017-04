image

Großbank Lloyds: Großbritannien nähert sich Komplett-Ausstieg

er Die britische Regierung zieht 20 Milliarden Pfund aus der Großbank Lloyds. Damit hält der Staat weniger als zwei Prozent an der in der Finanzkrise teilverstaatlichen Bank. Für Lloyds brechen damit eigenständige Zeiten an. mehr…