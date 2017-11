 Rückversicherer: Der Bauernkrieg der Munich Re

Ackerfläche in Brandenburg Die Munich Re muss sich auf einen langen Streit mit brandenburgischen Bauern einstellen. (Foto: dpa)

FrankfurtDem Reiz der Scholle sind viele erlegen. Der Optiker-Filialist Günther Fielmann hat ein Landgut voll mit Schafen in Schleswig-Holstein, der britische Erfinder und Stabsauger-König James Dyson ist einer der größten Landbesitzer in Großbritannien. Ackerland wird immer wertvoller, lockt Anleger in Scharen und gilt als nachhaltiges Investment. Doch der Rückversicherer Munich Re hat sich mit dem Erwerb von größeren Ländereien in Brandenburg nun vor allem eines eingehandelt: kurzfristigen, großen Ärger.

Nach massiver Kritik von Bauern haben die Behörden nun ihre Genehmigung für den Deal teilweise zurückgenommen, obwohl der neue Eigner bereits ins Grundbuch eingetragen war. Der Rückversicherer aus München hat dagegen nun seinerseits Rechtsmittel eingelegt. Ein Sprecher der Meag, des Vermögensverwalters der Munich Re, der die Ländereien hält, wollte am Mittwoch auf Anfrage mit Verweis auf das laufende Verfahren keinen Kommentar zu dem Vorgehen der Behörden abgeben. Als erstes Medium hatte die Berliner Tageszeitung „Taz“ über den Widerruf berichtet.

Immer Ärger um die Scholle: Was ein langfristiges, nachhaltiges Investment für den Dax-30-Konzern werden sollte, ist nun unversehens zum Streitfall geworden. 2015 hatte die Munich Re im großen Stil die Flächen über eine Firmenbeteiligung gekauft. Anlass war, dass die KTG Agrar, einmal Deutschlands größter Agrarkonzern, in die Insolvenz gerutscht war und Land verkaufen musste. Unter anderem griff damals auch die Munich Re zu und erwarb gut 2.400 Hektar landwirtschaftliche Fläche.

Doch die Münchner bedienten sich eines Kniffs: Die KTG reichte nicht das Land selbst weiter, sondern nur 94,9 Prozent der Anteile an der Tochtergesellschaft ATU Landbau, die die Flächen in Brandenburg besitzt. Es waren wohl nicht zufällig 94,9 Prozent, die die Munich Re übernahm: Denn ab einer Summe von 95 Prozent muss ein Käufer normalerweise Grunderwerbssteuer zahlen.