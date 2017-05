Die Gewinnprognose wurde angehoben

In der Erneuerungsrunde für die Anfang April neu auszuverhandelnden Verträge mit Schwerpunkt in Japan hielt sich die Talanx-Tochter aber zurück. Das neu abgeschlossene Prämienvolumen sank um 4,9 Prozent. Ein „intensiver Wettbewerb“ präge weiterhin die internationale Schaden-Rückversicherung, wenngleich sich die Preisrückgänge gegenüber dem Vorjahr abgeschwächt hätten, notierte Wallin. Das 2016 gestiegene Großschadenaufkommen habe sich in der Vertragserneuerungsrunde zum Jahresanfang nur lokal positiv auf die Entwicklung der Rückversicherungsprämien ausgewirkt.

Ein harter Preiskampf und immer mehr branchenfremde Konkurrenz machen den großen Rückversicherern insgesamt zu schaffen. Viele Erstversicherer sitzen auf dicken Kapitalpolstern und gehen selbst lieber ein größeres Risiko ein, statt sich rückzuversichern. Zudem sind seit Jahren immer mehr Pensions- und Hedgefonds im Markt unterwegs und bieten ihrerseits Rückversicherungen an. Seit Jahren kennen die Preise deshalb nur eine Richtung: abwärts.

Doch es läuft besser als gedacht für die Niedersachsen. Bereits Anfang Februar hatte die Hannover Rück ihre Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben und einem Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro für 2017 in Aussicht gestellt. Zuvor hatte sich der Konzern für 2017 auf stagnierende oder leicht rückläufige Prämieneinahmen gefasst gemacht.

Die wachsende Zuversicht liegt auch an Spezialverträgen, die Hannover Rück – zumeist abseits der Erneuerungsrunde – mit Erstversicherern geschlossen hat. Diese wälzen damit Risiken an den Rückversicherer ab, die ihre finanziellen Ziele gefährden würden. Analyst Thorsten Wenzel von der DZ Bank stellt dem Rückversicherer vor diesem Hintergrund ein gutes Zeugnis aus. In einer Analyse zu den Jahreszahlen nannte er die Prognose angesichts der Tatsache, dass die Raten in der Schaden-Rückversicherung im Januar 2017 das fünfte Jahr in Folge gefallen sind, „beachtlich“.