 Rückversicherer: Munich Re will sich bei Kapitalerhöhungen beschränken

Munich Re Die Münchener Rück geht auf die Drohungen großer Fondsgesellschaften ein und verzichtet auf die volle Ausnutzung einer möglichen Kapitalerhöhung. (Foto: dpa)

FrankfurtDie Münchener Rück reagiert auf den Widerstand großer deutscher Fondsgesellschaften gegen milliardenschwere Kapitalerhöhungen und will damit eine Abstimmungsniederlage auf der Hauptversammlung verhindern. Der weltgrößte Rückversicherer will den Kapitalrahmen für die nächsten Jahre, über den die Aktionäre am Mittwoch in München beschließen sollen, nicht voll ausnutzen.

Die Münchener Rück veröffentlichte am Dienstag eine Selbstverpflichtung, das Kapital um maximal ein Drittel zu erhöhen. Das – formal weiter bestehende – Ansinnen des Konzerns, ein genehmigtes Kapital von fast 50 Prozent des Grundkapitals zu schaffen, war Finanzkreisen zufolge im Vorfeld auf Ablehnung bei deutschen Vermögensverwaltern gestoßen. Damit geriet die nötige Mehrheit von 75 Prozent der Aktionärsstimmen in Gefahr.

„Wir hoffen, damit die Bedenken von Investoren auszuräumen“, sagte eine Sprecherin der Münchener Rück. Ähnlicher Widerstand droht in den nächsten Wochen auch anderen. Denn Fondsgesellschaften wie die Deka, die Deutsche Asset Management (DeAM) mit ihren DWS-Fonds und Allianz Global Investors legen offenbar eine härtere Gangart ein, was die üblichen großzügigen Vorratsbeschlüsse für Kapitalerhöhungen betrifft, die sich börsennotierte Unternehmen in der Regel einräumen lassen.

Die Fonds wollen damit in Zukunft verhindern, dass Konzerne große Übernahmen in die Wege leiten können, ohne dass die Aktionäre ein Mitspracherecht haben. Bei Bayer/Monsanto und Linde/Praxair hatte genau dieser Fall für Unmut gesorgt. Bei Übernahmen hatte sich die Münchener Rück in den vergangenen Jahren unter Verweis auf die hohen Preise zurückgehalten und stattdessen jedes Jahr eigene Aktien im Milliardenvolumen zurückgekauft. Das könnte sich nun ändern.

Der Streit drohte den Stabwechsel zu überschatten, den die Münchener Rück auf der Hauptversammlung inszenieren will. Vorstandschef Nikolaus von Bomhard wird nach 13 Jahren an der Spitze des Rückversicherers vom zuvor für die Lebens-Rückversicherung zuständigen Joachim Wenning abgelöst.