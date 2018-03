Schweizer Bank Credit Suisse belohnt petzende Mitarbeiter mit Bonus

Die Credit Suisse hat ihre Mitarbeiter dazu aufgefordert, betrügerische Mitarbeiter anzuschwärzen. Als Dank soll es einen Extra-Bonus geben.

DüsseldorfTidjane Thiams größte Sorge ist, dass einer seiner rund 50.000 Mitarbeiter fahrlässig handeln könnte – und damit den Ruf aller Beschäftigten beschädigen könnte. Aus diesem Grund honoriert die Credit Suisse neuerdings Angestellte, die bei ihren Kollegen ein betrügerisches Verhalten feststellen und dieses melden. Sie sollen künftig einen Extrabonus erhalten, wie der Chef der Schweizer Bank während der Bilanzmedienkonferenz in Zürich sagte.

Wegen fehlerhaften Verhaltens der Mitarbeiter war die Credit Suisse in der jüngsten Vergangenheit des Öfteren in die Negativschlagzeilen geraten. Erst vor wenigen Tagen musste die Schweizer Großbank laut der Nachrichtenagentur Bloomberg in Hongkong fünf Millionen Dollar zahlen, weil die dortigen Behörden festgestellt hatten, dass einige der Beschäftigten über 14 Jahre lang gegen Bestimmungen verstoßen hatten.

Und im November des vergangenen Jahres schloss die Credit Suisse in einem Devisenskandal mit den USA einen teuren Vergleich. Im Streit um mutmaßliche Manipulationen im Devisenhandel verständigte sich das Geldhaus mit dem Staat auf eine Zahlung von 135 Millionen Dollar. Die US-Behörden hielten fest, dass einige Bankmitarbeiter aus dem Devisenhandelsteam vorsätzlich Kontrollen umgangen hätten.

Rechtsrisiken soll es zudem rund um die Anstellungspraxis vermögender Chinesen geben, die möglicherweise mit Beamten verwandt sind, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Dadurch entstehe Korruptionsgefahr.