Schweizer Großbank : Credit Suisse will zügig über Kapitalpläne entscheiden

Datum: 28.03.2017 08:50 Uhr

Wie wird die Credit Suisse ihre Kapitaldecke aufpolstern? Auf einer Anlage-Konferenz der Schweizer Großbank in Hongkong kündigte Konzernchef Tidjane Thiam an, so schnell wie möglich Klarheit darüber zu schaffen.