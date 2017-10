 Schweizer Großbank in der Krise: Hedgefonds will Credit Suisse aufspalten

Credit Suisse Die Schweizer Großbank muss sich Berichten zufolge auf einen aktivistischen Investor einstellen. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

Zürich/DüsseldorfEin aktivistischer Finanzinvestor will Medienberichten zufolge die Schweizer Großbank Credit Suisse aufspalten. Der Schweizer Hedgefonds RBR Capital habe Aktien im Wert von rund 100 Millionen Franken entsprechend einem Anteil von 0,2 Prozent an dem Geldhaus erworben, berichtete die Zeitung „Finanz und Wirtschaft“ am Montagabend in ihrer Online-Ausgabe unter Verweis auf Insider.

Er habe bereits die Fühler zu mehr als Hundert weiteren Investoren ausgestreckt, die RBR von seinem Plan überzeugen und als Mitinvestoren gewinnen wolle. Der „Financial Times“ zufolge soll die Großbank in eine Investmentbank, einen Vermögensverwalter für Gelder von Privatkunden und einen Fondsanbieter aufgeteilt werden. Credit Suisse und RBR waren für eine Stellungnahme vorerst nicht erreichbar.

Der Chef des Hedgefonds RBR, Rudolf Bohli, ist laut „Finanz und Wirtschaft“ bekannt für seine unerschrockene Art. Dies hat er demnach bereits bei Gategroup, einem Schweizer Luftfahrt-Caterer, unter Beweis gestellt, den er in die Arme des chinesischen Firmenkonglomerats HNA getrieben hatte. HNA von der chinesischen Ferieninsel Hainan hat zuletzt mit dem Einstieg bei der Deutschen Bank Schlagzeilen gemacht. Die Schweizer Wirtschaftszeitung bezeichnet Bohli als „unberechenbar“. Laut ihr trat er auch beim Asset-Manager GAM als aktivistischer Investor auf, verschwand dann aber unvermittelt durch die Hintertür.

Die Züricher Großbank Credit Suisse ist freilich ein anderes Kaliber als Gategroup und GAM. Den Berichten zufolge will der Investor diesmal nicht allein vorgehen. Angeblich habe Bohli bereits die Fühler zu mehr als hundert weiteren Investoren ausgestreckt, die er von seinem Plan überzeugen wolle, heißt es.

Die Credit Suisse kommt seit Jahren nicht aus der Krise heraus. Im Sommer 2015 übernahm Tidjane Thiam als Vorstandschef die angeschlagene Bank, um sie auf einen komplett neuen Kurs einzustellen. Das Eigenkapital sollte gestärkt, die Bank robuster gegen Krisen ausgestattet werden. Thiam hatte zuvor den britischen Versicherer Prudential generalsaniert und sich Meriten und Millionen verdient. Doch so richtig kam Credit Suisse auch unter dem neuen Chef nicht aus dem Krisental heraus.

Der Aktienkurs erreichte im vergangenen Sommer ein Rekordtief; auch, weil Thiam über eine Kapitalerhöhung den Wert der Anteilsscheine verwässerte. Noch immer liegt der Kurs mit rund 15,4 Franken gut ein Drittel unter dem Stand vor drei Jahren.

Auch die Eigenkapitalquote, ein Stärkemaß für Großbanken, liegt unter dem gewünschten Wert. Die Credit Suisse gehört zu den am schwächsten kapitalisierten Banken Europas. Nicht nur 2015 machte die Bank einen Milliardenverlust, sondern auch im vergangenen Jahr. Unter dem Strich steht ein Minus von 5,7 Milliarden Franken innerhalb von zwei Jahren. Zuletzt stand Bankchef Thiam wegen der Diskussion um hohe Vorstandsvergütungen in der Kritik.

Der eigentlich geplante Börsengang des Schweizgeschäfts wurde 2017 abgeblasen, stattdessen holte sich die Bank im Mai bei den Aktionären grünes Licht für eine weitere Kapitalerhöhung über vier Milliarden Franken. Dieser verwässerte den Wert der vorhandenen Aktien weiter, was viele Aktionäre unzufrieden zurückließ. Daher ist es zumindest denkbar, dass der Hedgefonds RBR nun rasch weitere Verbündete für seinen Plan einer Konzernaufspaltung findet.