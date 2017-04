 Schweizer Großbank: UBS wirbt Deutsche-Bank-Manager ab

Schweizer Großbank UBS wirbt einen Deutsche-Bank-Manager für ihr Lateinamerika-Geschäft ab. (Foto: AFP)

ZürichDie Schweizer Großbank UBS hat einen Deutsche-Bank-Manager für ihr Vermögensverwaltungsgeschäft in Teilen Lateinamerikas abgeworben. Matthias Musch, bislang bei der Deutschen Bank Chef der Buchungszentren für Kunden aus Lateinamerika in Deutschland und der Schweiz, fange Anfang Juli bei der UBS an, sagte ein Sprecher der Schweizer Bank am Mittwoch.

Damit bestätigte er Reuters vorliegende Informationen eines Insiders. Die Deutsche Bank wollte sich zu der Personalie nicht äußern.