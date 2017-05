Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Julius Bär Die Zuflüsse an Nettoneugeldern bewegten sich auf den angestrebten Zielbereich von vier bis sechs Prozent zu. (Foto: Reuters)

ZürichDie Schweizer Privatbank Julius Bär hat zu Jahresbeginn bei der reichen Kundschaft wieder mehr neue Gelder an Bord geholt. Die Zuflüsse an Nettoneugeldern hätten sich beschleunigt und auf die Mitte des angestrebten Zielbereichs von vier bis sechs Prozent zubewegt, teilte das Zürcher Institut am Montag mit. Im Vorjahr lag das Wachstum bei vier Prozent.

Das verwaltete Vermögen stieg bis Ende April auf 356 Milliarden Franken. Das sind 20 Milliarden Franken oder sechs Prozent mehr als zum Jahreswechsel. Die Bruttomarge habe sich gegenüber dem zweiten Halbjahr um zwei Basispunkte auf knapp 90 Basispunkte erhöht.