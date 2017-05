Bank Julius Bär Mit dem Zukauf würde Julius Bär den Weg für einen weiteren Ausbau des Lateinamerika-Geschäfts ebnen. (Foto: dpa)

Zürich/Buenos AiresDie Schweizer Privatbank Julius Bär ist einem Insider zufolge in fortgeschrittenen Verhandlungen für einen Zukauf in Argentinien. Das Institut wolle eine Minderheitsbeteiligung von rund 20 Prozent an dem Finanzdienstleister TPCG Group übernehmen, sagte eine mit den Plänen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Der Deal könnte bereits kommende Woche bekanntgemacht werden. Am Montag will die Bank Bär einen Zwischenbericht zur Geschäftsentwicklung nach vier Monaten vorlegen.

Mit dem Zukauf würde Julius Bär den Weg für einen weiteren Ausbau des Lateinamerika-Geschäfts ebnen. Das Institut habe nach einiger Zeit die Möglichkeit, den Anteil weiter aufzustocken. Bär und TPCG wollten sich am Donnerstag nicht zu den Informationen äußern.