„Wie Stühlerücken auf der Titanic“

Doch es gibt auch Lichtblicke, wie die jüngsten Quartalsabschlüsse der Großbanken zeigen: Denn zu Jahresbeginn haben die zuvor risikoscheuen reichen Kunden zum ersten Mal seit langem wieder etwas mehr gehandelt und den Instituten damit zu steigenden Einnahmen aus Kundentransaktionen verholfen. Folglich fuhren UBS und Credit Suisse im ersten Quartal in der internationalen Vermögensverwaltung das beste Vorsteuerergebnis seit knapp zwei Jahren oder mehr ein.

Anlass zur Hoffnung geben auch die langsam wieder steigenden Zinsen. Damit sind die Kunden wieder mehr geneigt, in Zinspapiere zu investieren und ihr Geld nicht einfach bei der Bank ruhen zu lassen. Das käme den Banken sehr gelegen, denn sie müssen für die hohen Bar-Einlagen ihrer Kunden in Teilen Europas und Asiens Strafzinsen an die Zentralbanken bezahlen.

Aber die Institute sind auch selbst kreativ, um ihre Einnahmen zu steigern: Während sie ihr Geld früher zu einem guten Teil mit - zunehmend schrumpfenden - Transaktionsgebühren verdient haben, verkaufen sie den Kunden nun Beratungsmandate, bei denen diese eine Pauschale bezahlen. Davon erhoffen sie sich stabilere Erträge.

Aber selbst wenn Maßnahmen wie diese greifen, glauben Branchenkenner nicht an eine rasche Rückkehr der „guten alten Zeit“. „Es wird schwierig, dass die Erträge wieder an frühere Hochs herankommen. Das ist maximal unter dem Strich möglich, wenn die Banken ihre Kosten im Griff haben“, sagt der frühere Manager aus der UBS-Vermögensverwaltung, Carlo Grigioni. Ein Bankangestellter findet noch drastischere Worte: „Es fühlt sich an, wie Stühlerücken auf der Titanic. Wenn wir nicht mehr machen, dann rammen wir den Eisberg.“