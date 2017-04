Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Schweizerische Nationalbank Die SNB konnte ihre Gewinne im ersten Quartal deutlich steigern. (Foto: dpa)

ZürichDie Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im ersten Quartal dank der robusten Entwicklung der Aktienmärkte milliardenschwere Gewinne geschrieben. Steigende Kurse bei den Beteiligungspapieren und ein Bewertungsgewinn auf den Goldbestand führten unter dem Strich zu einem Plus von 7,9 Milliarden Franken, wie die SNB am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte die Notenbank von einer besseren Entwicklung bei Anleihen profitiert und einen Gewinn von 5,7 Milliarden Franken verbucht.

Die SNB gilt mittlerweile als einer der großen Investoren weltweit. Grund dafür ist ihre Geldpolitik. Sie versucht, den aus ihrer Sicht überbewerteten Franken mit Eingriffen am Devisenmarkt zu schwächen. Dabei druckt sie Franken und kauft im Gegenzug Aktien oder Anleihen in Dollar oder Euro. In der Folge hat sich das Fremdwährungsportfolio der Zentralbank auf mittlerweile 711 Milliarden Franken aufgebläht.

Zentraler Bestandteil der SNB-Politik sind neben diesen Interventionen Negativzinsen von aktuell minus 0,75 Prozent, die die SNB ab einem gewissen Freibetrag von den Banken erhebt. Im ersten Quartal spülten die Negativzinsen der Notenbank 466 Millionen Franken in die Kasse.