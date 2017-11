 Sinkende Refinanzierungskosten: Deutsche Pfandbriefbank hebt Gewinnprognose an

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Deutsche Pfandbriefbank Das Ergebnis vor Steuern werde in diesem Jahr bei annähernd 200 Millionen Euro liegen. (Foto: dpa)

FrankfurtDie Deutsche Pfandbriefbank (pbb) hat wegen sinkender Refinanzierungskosten und niedrigerer Risikovorsorge ihre Gewinnprognose angehoben. Das Ergebnis vor Steuern werde in diesem Jahr bei annähernd 200 Millionen Euro liegen, teilte der Immobilienfinanzierer am Donnerstag in Unterschleissheim bei München mit. Bislang hatte das Institut mit einem Gewinn vor Steuern von rund 170 Millionen Euro gerechnet.

Die pbb hat damit bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate ihre Gewinnprognose erhöht - zuletzt tat sie dies im Sommer. Das Vorsteuerergebnis nach neun Monaten lag bei 154 Millionen Euro.