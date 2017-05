Sind Anleihen mit ultralangen Laufzeiten die Lösung?

Die Begebung einer 50-jährigen Anleihe im vierten Quartal bei gleichzeitiger Fed-Bilanzverkürzung wäre eine effektive Strategie, meinte Gemma Wright-Casparius, die sich bei Vanguard Group für Investments in US-Staatsanleihen verantwortlich ist. „Es ist ein guter Zeitpunkt, beides miteinander zu verbinden.“

Sollte die Regierung mehr kurzlaufende Papiere, so genannte Bills, begeben, würde das für Finanzmärkte und Wirtschaft ein „Gratisgeschenk“ sein, erklärte Lou Crandall, Chefökonom von Wrightson. Die kurzfristigen Zinsen blieben verankert durch die Fed and wären somit nicht stark beeinträchtigt durch das höhere Angebot an Kurzläufern.

Gibt das US-Finanzministerium stattdessen mehr länger laufende Wertpapiere aus, würde dies für Aufwärtsdruck auf die Renditen von Treasuries und von Unternehmensanleihen sowie auf die Hypothekenzinsen sorgen - was wiederum Auswirkungen auf den Häusermarkt und die breite Wirtschaft hätte.

Verkompliziert wird die Sache noch durch die angestrebte Absenkung der 1,8 Billionen Dollar umfassenden Bestände an hypothekenbesicherten Anleihen. Solche Papiere können vorzeitig fällig werden, wenn Hauseigentümer umziehen oder ihre Hypotheken refinanzieren, erklärte Clarida von Pimco. Wenn die Fed ihre Positionen hier vorhersehbar verringern möchte, müsste sie ihre Bestände aktiv managen und nicht nur passiv hinnehmen, was am Markt geschieht.

„Einige ihrer Ziele stehen womöglich im Widerstreit“, sagte Mike Fratantoni, Chefökonom der Mortgage Bankers Association. Seiner Einschätzung nach wird – wenn die Bilanzverkürzung einsetzt – der 30-jährige feste Hypothekenzins im kommenden Jahr auf mehr als fünf Prozent steigen, verglichen mit derzeit 4,2 Prozent.

Ob die Absenkung der Bilanzsumme nun reibungslos verläuft oder nicht, das endgültige Volumen wird teilweise auch von der globalen Nachfrage nach liquiden Mitteln bestimmt werden, was außerhalb der Kontrolle der Fed liegt. Es wird auch davon beeinflusst, wie viele Reserven die Geschäftsbanken halten möchten, wie der ehemalige Fed-Mitarbeiter Eric Swanson erklärte.

„Es ist schön, wenn die Fed Klarheit schafft“, sagte Swanson, der nun Professor an der University of California in Irvine ist. „Aber in diesem Fall ist das nicht möglich.“