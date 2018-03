Smava und Solarisbank Vergleichsportal bietet selbst Kredite an – und macht den eigenen Kunden Konkurrenz

Das Kreditvergleichsportal Smava bietet in Zusammenarbeit mit der Solarisbank einen eigenen Ratenkredit an.

Jetzt bietet die Plattform einen Kredit bis zu einer Höhe von 35.000 Euro an. (Foto: dpa) Vergleichsplattform für Ratenkredit

Zwei Fintechs machen gemeinsame Sache. Das Kreditportal Smava und die Solarisbank werden einen eigenen Ratenkredit anbieten. Der „Kredit2Day“ kann von Kunden mit Sitz in Deutschland bis zu einer Höhe von 35.000 Euro beantragt werden. Die Bonität der Kunden wird von Smava geprüft, die mit einer Vollbank-Lizenz ausgestattete Solarisbank nimmt den Kredit in ihre Bücher.

Das 2007 gegründete Unternehmen Smava hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Vergleichsportal gemacht. Derzeit können sich Kunden einen Überblick über 70 verschiedene Kredite bis zu 120.000 Euro von 25 Banken verschaffen.

In gewisser Weise macht Smava also jetzt den Banken Konkurrenz, deren Ratenkreditprodukte in ihrem Vergleichsportal vertreten sind. Vor wenigen Wochen konnte die Solarisbank einen Coup verbuchen. Moneyou, die Online-Marke der niederländischen ABN Amro Bank, hat den digitalen Sofortkredit des 2016 gegründeten Unternehmens in ihre Produktpalette für deutsche Kunden aufgenommen.

Mit dem neuen Kreditvorhaben greifen Smava und die Solarisbank einen Trend auf. Laut einer GfK-Marktstudie zur Konsum- und Kfz-Finanzierung ist der Anteil von Kreditabschlüssen im Internet seit 2015 um sechs Prozentpunkte auf 27 Prozent gestiegen.

Zudem sind Online-Kredite günstiger als die, die man in Filialen abschließt. Im Bundesdurchschnitt zahlten Verbraucher im vergangenen Jahr einen effektiven Jahreszins von 5,75 Prozent. Wer seinen Kredit dagegen im Internet abschloss, konnte nach Berechnungen von Smava 1,67 Prozentpunkte sparen.

Der Kredit2Day dürfte sogar noch günstiger werden. Smava-Gründer Alexander Artopé zufolge, soll die Initiative zeigen, wie stark Verbraucher von den Leistungen von Fintechs profitieren können. „Sie bekommen bessere Finanzprodukte zu günstigeren Konditionen“, so Artopé.

Für die Solarisbank ist die Kooperation mit Smava ein ideales Betätigungsfeld. „Wir liefern Bausteine und stellen Infrastruktur bereit, wo wir einen Mehrwert bieten“, sagt Marko Wenthin, der Co-Gründer der Solarisbank. Nach eigenen Angaben hat Smava insgesamt Kredite in Höhe von drei Milliarden Euro vermittelt, davon allein 2017 mehr als eine Milliarde Euro.