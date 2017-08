 Societe Generale: Großbank hinkt Konkurrenz hinterher

Societe Generale Der Gewinn der französischen Bank ist im vergangenen Quartal insgesamt um 28 Prozent gesunken. (Foto: Reuters)

ParisDie französische Großbank Societe Generale hinkt der Konkurrenz hinterher. Der Gewinn der Nummer zwei in Frankreich sank im abgelaufenen Quartal um 28 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro, die Einnahmen gingen um gut ein Viertel auf 5,2 Milliarden Euro zurück, wie Societe Generale am Mittwoch mitteilte. Vor allem im Aktienhandel lief es schlechter als bei Rivalen wie BNP Paribas oder Natixis, aber auch im Anleihegeschäft sanken die Einnahmen. An der Börse kamen die Zahlen schlecht an: Die Aktien gaben um etwa vier Prozent nach.

Auf den Gewinn drückten auch Rückstellungen in Höhe von 300 Millionen Euro wegen Rechtsstreitigkeiten. SocGen ist traditionell stärker vom Aktiengeschäft abhängig als andere Banken des Landes. Das Institut hat in den vergangenen Jahren aber das Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren und Dienstleistungen für Hedgefonds ausgebaut, um stabilere Einkünfte zu erwirtschaften.