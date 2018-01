Spanische Banken Santander profitiert von Brasilien-Geschäft

Die spanische Großbank Santander hat ihr Ergebnis im vergangenen Jahr gesteigert. Freude macht Santander derzeit vor allem der brasilianische Markt.

FrankfurtDie spanische Großbank Santander hat im vergangenen Jahr ihren Gewinn um sieben Prozent auf rund 6,6 Milliarden Euro gesteigert. Wie das gemessen an der Marktkapitalisierung größte Geldhaus der Euro-Zone am Mittwoch in Madrid mitteilte, konnte insbesondere das brummende Geschäft in Brasilien und anderen Ländern Lateinamerikas die Belastungen durch die Integration der Krisenbank Popular und Abschreibungen auf Konsumenten- und Autokrediten in den USA überkompensieren.

Die Abschreibungen in Höhe von 752 Millionen Euro drückten den Gewinn des Finanzkonzerns im vierten Quartal insgesamt auf 1,54 Milliarden Euro. Damit übertraf die aus der Gründerfamilie stammende Bankchefin Ana Botin aber immer noch die Erwartungen des Marktes. Analysten hatten für das vierte Quartal ein Plus von 1,46 Milliarden Euro prognostiziert.

Freude macht Santander derzeit vor allem der brasilianische Markt: Die Geschäfte in dem größten lateinamerikanischen Land trugen im vergangenen Jahr rund zweieinhalb Milliarden Euro zum Ergebnis bei – ein Plus von 42 Prozent. Auch in Mexiko und Chile schrieb der Finanzkonzern satte Gewinne. Das Geschäft auf dem Heimatmarkt Spanien sorgte für einen Beitrag von 1,18 Milliarden Euro zum Gesamtgewinn – ein Plus von 46 Prozent dank 600.000 neuer Kunden.