Sparkasse Eigentlich haben die deutschen Sparkassen auch nur in Deutschland Filialen. Die Sparkasse Allgäu allerdings besaß bis vor kurzem eine Zweigstelle im österreichischen Kleinwalsertal. (Foto: dpa)

Frankfurt, DüsseldorfFür die Sparkasse Kempten hat eine frühere Niederlassung im österreichischen Kleinwalsertal unangenehme Konsequenzen: Die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung, auch gegen mehrere Mitarbeiter und sogar Vorstände des Geldhauses, wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft teilte mit, dass das Ermittlungsverfahren seit Mitte März anhängig sei. Vor wenigen Wochen seien zudem rund 20 Objekte in dem Zusammenhang durchsucht worden. Die Behörde ist auf der Suche nach möglichen Hinweisen auf Vermögen, die bei der inzwischen geschlossenen Filiale der Sparkasse in Riezlern im Kleinwalsertal lagen und auf die womöglich bisher keine Erbschaftssteuer gezahlt wurde.

Das Kleinwalsertal ist vor allem bekannt als idyllisches Urlaubsziel, für Wintersportler wie für Wanderer. Und lange auch als beliebtes Ziel für deutsche Anleger, die ihr Geld lieber außerhalb der Heimat halten wollten, geschützt durch das österreichische Bankgeheimnis. Schließlich ist das Kleinwalsertal per Auto nur von Deutschland aus erreichbar, vom deutschen Oberstdorf ins österreichische Riezlern sind es lediglich zehn Kilometer.

Die profitabelsten und unprofitabelsten Sparkassen-Regionen 2016 Sparkassen-Verbände Die mehr als 400 Sparkassen in Deutschland sind in 12 regionalen Verbänden organisiert. Eine viel beachtete Messgröße für die Profitabilität der Sparkassen ist das Betriebsergebnis vor Ergebnis im Verhältnis zur Bilanzsumme. Der Sparkassenverband Westfalen-Lippe hat über die erwarteten Gewinne im Jahr 2016 diverser Verbände informiert.

Platz 1 Ostdeutscher Sparkassenverband Bilanzsumme 2015:

112 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

1,04 Prozent (Vorjahr: 1,15 Prozent) Quelle: SVWL, OSV

Platz 2 Sparkassenverband Westfalen-Lippe Bilanzsumme der Mitglieder 30.6.2016:

126 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

0,95 Prozent (Vorjahr: 1,08 Prozent) Quelle: SVWL

Platz 3 Sparkassenverband Schleswig-Holstein Bilanzsumme der Mitglieder 2015:

37,6 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

0,88 Prozent (2014: 0,89 Prozent) Quelle: SVWL, SGVSH

Platz 4 Sparkassenverband Baden-Württemberg Bilanzsumme der Mitglieder 2015:

178,6 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

0,84 Prozent (2015: 0,97 Prozent) Quelle: SVWL, SVBW

Platz 5 Bayerischer Sparkassenverband Bilanzsumme der Mitglieder 2015:

193 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

0,82 Prozent (2015: 0,95 Prozent) Quelle: SVWL, SVB

Platz 11 Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Bilanzsumme der Mitglieder 2015:

154 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

0,69 Prozent Quelle: SVWL, SVB

Platz 12 Hanseatischer Sparkassen- und Giroverband Bilanzsumme der Mitglieder 2015:

54 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

0,65 Prozent Quelle: SVWL, DSGV

In Deutschland gilt die Regel, dass, wenn ein Kontoinhaber stirbt, Vermögen von mehr als 5000 Euro dem Finanzamt gemeldet werden müssen. Ein Konto in Österreich galt bis vor kurzem als eine Möglichkeit, der deutschen Erbschaftssteuer zu entgehen. Dem schob der Europäische Gerichtshof (EuGH) jedoch vor einem Jahr einen Riegel vor: Er erklärte das Bankgeheimnis für in Österreich ansässige Filialen und Zweigstellen deutscher Banken Filialen für unzulässig und schloss damit rückwirkend ein Schlupfloch bei der Erbschaftsteuer.

Die Folge: Die deutschen Banken in Österreich müssen den deutschen Finanzämtern Auskunft geben, wenn einer ihrer deutschen Kunden verstorben ist – und womöglich also Erbschaftssteuern fällig werden. Der EuGH hatte Mitte April 2016 über den Fall geurteilt, dem ein ab 2008 laufender Rechtsstreit zwischen dem Finanzamt Kempten und der Sparkasse Allgäu vorausgegangenen war.

Das Finanzamt wollte Einsicht in die Kontostände von Kunden, die zwischen 2001 und 2008 gestorben waren und deren Erben womöglich Erbschaftssteuern zahlen müssten. Denn auch die Sparkasse unterhielt bis ins vergangene Jahr hinein eine Niederlassung in Riezlern. Sie weigerte sich aber, die entsprechenden Daten herauszurücken. Der Fall wanderte bis zum Bundesfinanzhof, der sich wiederum an das oberste EU-Gericht wandte.