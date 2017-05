Meldepflicht gegen Bankgeheimnis

Die Sparkasse verweist darauf, dass eine Mitteilung an das deutsche Finanzamt das österreichische Bankgeheimnis verletze und „durch eine derartige Meldung eine unauflösbare Gesetzeskollision besteht“. Das Geldhaus zeigt sich erstaunt über die Ermittlungen: „Die Staatsanwaltschaft leitet aus den unterlassenen Mitteilungen zu unserer Überraschung nunmehr ihre Vorwürfe ab.“ Die tatsächliche rechtliche Beurteilung werde aktuell mit den Behörden gemeinsam angegangen, „wobei wir hier auf einem guten Weg sind“.

Das Geldhaus hatte ab 1938 eine Filiale in Riezlern. Die Geschäftsstelle sei neben der Filiale einer anderen Bank lange für die Bevölkerung im Kleinwalsertal die einzige Möglichkeit gewesen, Geldgeschäfte zu erledigen. „Das Ziel war die Versorgung der Bevölkerung mit Finanzdienstleistungen, also dem ureigensten Auftrag der Sparkassen“, heißt es. Um welche Art von Finanzgeschäften es zuletzt bei einigen Kunden aber ging, dürften die Ermittlungen zeigen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch gegen Inhaber der fraglichen Konten, die aber noch nicht alle bekannt sind.

Wahrscheinlich bleibt der Fall der Sparkasse Allgäu nicht der letzte: „Nach der Ermittlungswelle vor allem gegen Schweizer und Luxemburger Banken haben Steuerfahnder und Staatsanwälte jetzt zunehmend österreichische Institute im Visier“, sagt ein Strafverteidiger, der einige Banken gegenüber der Staatsanwaltschaft vertritt. Österreich hat sich neben Luxemburg und Belgien lange dem Austausch von Kontendaten in der Europäischen Union verweigert, das Alpenland war für Schwarzgeldanleger attraktiv. Vor allem in den Exklaven Kleinwalsertal in Vorarlberg und Jungholz in Tirol florierte das Geschäft.

Bei Schweizer, Luxemburger und Liechtensteiner Banken gab es meist erst ein Ermittlungsverfahren gegen Mitarbeiter des jeweiligen Instituts, danach kam es häufig zu einer Einigung zwischen Bank und Staatsanwaltschaft. Ergebnis: Die Bank zahlt ein saftiges Bußgeld und muss die Gewinne aus den Schwarzgeldgeschäften herausrausrücken, das Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung wird dann eingestellt.