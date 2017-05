Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Prognose: Zinsen bleiben noch mehrere Jahre niedrig

Schließlich dürften die Zinsen nach Einschätzung der Banker noch länger niedrig bleiben. Fast 70 Prozent gehen davon aus, dass die Zinsen erst ab dem Jahr 2021 langsam steigen. Mit einem Zinsschock, bei dem die Zinsen plötzlich hochschnellen, rechnen nur zwei Prozent.

Dabei glauben nur wenige an eine geringere oder pragmatischere Regulierung. 38 Prozent meinen, dass die Regulierung sogar noch massiv zunimmt. Und das, obwohl Bankenverbände wie deutsche Aufseher sich derzeit darum bemühen, dass für kleine Geldhäuser künftig in bestimmten Punkten weniger strenge Vorgaben gelten. Ob die so genannte Small Banking Box aber wirklich umgesetzt wird, dürfte sich erst nach zähen Verhandlungen innerhalb der EU zeigen.

Mihm zufolge müssen sich vor allem kleine Banken überlegen, welche Dienstleistungen sie im eigenen Haus erstellen und welche sie von anderen Dienstleistern – aus der eigenen Gruppe oder von extern - übernehmen und ob sie neue Dienstleistungen zusätzlich anbieten. „Das könnten beispielsweise auch Verträge mit Stroman- und Mobilfunkanbietern sein.“

Die (un)profitabelsten Bankengruppen Deutschlands Platz 8 Genossenschaftliche Zentralbanken Rentabilität 2015: -1,08 % Rentabilität 2014: 2,64 % Alle Angaben in Prozent des Eigenkapitals nach Steuern. Quelle: Bundesbank

Platz 7 Großbanken (Commerzbank, Deutsche Bank, Postbank, Unicredit/Hypo-Vereinsbank) Rentabilität 2015: 1,81 % Rentabilität 2014: 3,16 % Alle Angaben in Prozent des Eigenkapitals nach Steuern. Quelle: Bundesbank

Platz 6 Landesbanken (u.a. Bayern LB, LBBW) Rentabilität 2015: 1,89 % Rentabilität 2014: -1,5 % Alle Angaben in Prozent des Eigenkapitals nach Steuern. Quelle: Bundesbank

Platz 5 Regionalbanken und sonstige Kreditbanken (u.a. BFI Bank, Deutsche Leasing Finance) Rentabilität 2015: 2,72 % Rentabilität 2014: 4,23 % Alle Angaben in Prozent des Eigenkapitals nach Steuern. Quelle: Bundesbank

Platz 4 Bausparkassen (u.a. Bausparkasse Mainz, LBS) Rentabilität 2015: 3,66 % Rentabilität 2014: 5,6 % Alle Angaben in Prozent des Eigenkapitals nach Steuern. Quelle: Bundesbank

Durchschnitt Durchschnitt aller Banken Rentabilität 2015: 3,96 % Rentabilität 2014: 3,98 % Alle Angaben in Prozent des Eigenkapitals nach Steuern. Quelle: Bundesbank

Platz 3 Realkreditinstitute (u.a. Münchener Hypothekenbank, Wüstenrot Bank) Rentabilität 2015: 4,29 % Rentabilität 2014: -1,67 % Alle Angaben in Prozent des Eigenkapitals nach Steuern. Quelle: Bundesbank

Platz 2 Sparkassen Rentabilität 2015: 6,52 % Rentabilität 2014: 6,72 % Alle Angaben in Prozent des Eigenkapitals nach Steuern. Quelle: Bundesbank

Platz 1 Kreditgenossenschaften (u.a. Volksbanken und Raiffeisenbanken) Rentabilität 2015: 7,34 % Rentabilität 2014: 8,59 % Alle Angaben in Prozent des Eigenkapitals nach Steuern. Quelle: Bundesbank

Der Großteil der befragten Bankmanager (75 Prozent) hält Einsparungen für sehr wichtig. Immerhin gut die Hälfte kann sich vorstellen, die Gebühren zu erhöhen oder Preismodelle zu ändern. „Die Branche könnte die Preise noch weiter erhöhen, aber nicht, indem sie stumpf Preise für einzelne Dienstleistungen oder für Konten anhebt. Sie muss den Kunden vermitteln, dass Sie Dienstleister sind und Ihre Bankdienstleistung auch etwas wert ist“, meint Mihm.

Zahlreiche Sparkassen, private und genossenschaftlichen Banken haben in den vergangenen Monaten die Preise für die Kontoführung angehoben und teils Preise für einzelne Dienstleistungen erstmals eingeführt – bis hin zu Gebühren für Barabhebungen am Geldautomaten. Deshalb hatten die betroffenen Geldhäuser viel Kritik eingesteckt.