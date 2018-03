Starwood Capital US-Investor will bei österreichischen Immobilienfirmen einsteigen

Der Luxemburg-Ableger von Starwood Capital will in die österreichischen Unternehmen CA Immobilien und Immofinanz investieren.

Starwood Capital will bei den österreichischen Unternehmen einsteigen. (Foto: Reuters) Immofinanz and CA Immo

BerlinDer US-Investor Starwood Capital will nach eigenen Angaben bei den österreichischen Firmen CA Immobilien und Immofinanz einsteigen. Eine luxemburgische Tochtergesellschaft wolle bis zu 26 Prozent der ausgegebenen Inhaberaktien von CA Immo und fünf Prozent der Papiere von Immofinanz kaufen, teilte Starwood am Donnerstag mit. Der Preis je Anteilsschein beträgt demnach 27,50 Euro beziehungsweise 2,01 Euro. Zuletzt wurden die Papiere mit 26,54 Euro beziehungsweise zwei Euro gehandelt. Beide Übernahmeangebote würden unabhängig voneinander gestellt, hieß es in der Mitteilung weiter. Auch sei keine komplette Übernahme geplant. CA Immo und Immofinanz sollen auch nach Abschluss der beiden Übernahmeangebote börsennotiert bleiben.

Beide Firmen hatten sich im April 2016 darauf verständigt, Fusionsgespräche zu führen. Die Idee war, einen der größten Immobilienkonzerne in Osteuropa zu schaffen. Im Februar dieses Jahres blies Immofinanz dann die Fusion vorerst ab und erklärte, man prüfe auch einen Verkauf der eigenen Anteile an CA Immo.