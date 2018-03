 Stellenabbau stärker als bislang erwartet: Bundesbank plant drastische Einschnitte

Ein Viertel aller Stellen werden bei der Deutschen Bundesbank wohl gestrichen. Darüber wurden die Mitarbeiter nun informiert.

HB FRANKFURT. „Diese Zahl ist den Mitarbeitern intern genannt worden“, sagte ein Sprecher der Bundesbank am Dienstag. Dies ergebe sich aus der ursprünglich geplanten Reduzierung der 15 300 Stellen um 10 %, der Schließung von Filialen sowie einer neuen Organisation im Bargeldbereich. Die Bundesbank überprüfe zudem noch ihr Filialnetz. Insgesamt sei aber noch keine Entscheidung im Vorstand gefallen, sagte der Sprecher. „Wie in der Vergangenheit soll es keine betriebsbedingten Kündigungen, sondern einen sozialverträglichen Abbau geben“, fügte der Sprecher hinzu.

Die „Börsen-Zeitung“ berichtete am Dienstag, Bundesbankpräsident Ernst Welteke habe die Größenordnung von 25 % in einer internen Mitarbeiter-Information verbreitet. Zudem sei noch die Schließung weiterer 22 Filialen geplant, so dass deren Zahl von 118 Ende 2002 auf 54 sinken würde. Damit stünden dem Zeitungsbericht zufolge weitere 1 000 Stellen zur Disposition. Insgesamt würde damit seit dem Beginn der im Mai vergangenen Jahres beschlossenen Bundesbankreform jede dritte Stelle wegfallen. Der Bundesbank-Sprecher wollte die Zahl der zusätzlichen Filialschließungen nicht bestätigen. Seit Inkrafttreten der Bundesbankstrukturreform im Mai vergangenen Jahres hat die Zentralbank ihren Personalbestand um sieben Prozent verringert.

Im Zuge der Europäischen Währungsunion ging ein großer Teil der Aufgaben der Notenbanken in den Mitgliedstaaten auf die Europäische Zentralbank (EZB) über. Zudem führen Bankfusionen und Rationalisierungen zu einem geringeren Personalbedarf in der Bargeldbearbeitung, mit der knapp 30 % der Bundesbank-Mitarbeiter beschäftigt sind. Auch die französische Zentralbank steckt in einer Umstrukturierung und will ihren Personalbestand von derzeit rund 8 000 Stellen erheblich reduzieren.