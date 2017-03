 Steuern von Kunden: Behörden kontaktieren Credit Suisse

Credit Suisse Die Credit Suisse ist ins Visier von Behörden in der Schweiz sowie in den Niederlanden gerückt. Hintergrund sei ein Hinweis zu Geheimkonten bei einer Schweizer Bank. Insgesamt gebe es rund 55.000 verdächtige Konten bei dem Geldhaus. (Foto: dpa)

ZürichLokale Behörden haben die Büros der Credit Suisse in mehreren europäischen Ländern in Zusammenhang mit Steuerangelegenheiten von Kunden kontaktiert. „Wir arbeiten mit den Behörden zusammen“, erklärte die Schweizer Großbank am Freitag in einer Stellungnahme. Bei den Büros handle es sich um London, Paris und Amsterdam.

Zuvor hatten die niederländischen Behörden im eigenen Land sowie in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Australien koordinierte Durchsuchungen begonnen. Hintergrund sei ein Hinweis zu Geheimkonten bei einer Schweizer Bank. Insgesamt gebe es rund 55.000 verdächtige Konten bei dem Geldhaus.