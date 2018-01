 Stresstest: Aufseher nehmen 48 europäische Banken unter die Lupe

48 europäische Großbanken werden in nächster Zeit durch die Bankenaufsicht EBA überprüft. Dem Test liegen zwei Szenarien zugrunde, die auch Elemente einer Krise beinhalten, wie sie sich nach dem Brexit entwickeln könnte.

Frankfurt/LondonDie europäische Bankenaufsicht EBA will in den kommenden Monaten insgesamt 48 europäische Großbanken auf Herz und Nieren prüfen. Der Stresstest, dem sich auch 33 Institute unterziehen müssen, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) beaufsichtigt werden, ist eine Neuauflage der bereits 2014 und 2016 durchgeführten Belastungsproben, wie die EBA am Mittwoch in London mitteilte. Aus Deutschland müssen acht Banken teilnehmen, darunter Deutsche Bank und Commerzbank. Die Ergebnisse sollen Anfang November publik gemacht werden.

Dem Test liegen zwei Szenarien zugrunde, die auch Elemente einer Krise beinhalten, wie sie sich nach dem für Ende März 2019 erwarteten Ausscheiden Großbritanniens aus der EU entwickeln könnte. Konkret müssen die Institute im schlimmsten Fall unter Beweis stellen, dass sie auch noch mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um bis zu 8,3 Prozent, einem Anstieg der Arbeitslosigkeit um bis zu 3,3 Prozent, einem Rückgang des Preisniveaus und einem Einbruch der Immobilienmärkte zurechtkommen und noch ausreichend Kapital haben.

Es ist die dritte Übung dieser Art für die Banken in Europa - laut EBA mit Abstand die strengste. 2014 hatten EBA und EZB einen umfassenden Stresstest vorgenommen, als die Aufsicht über die größten Banken von den nationalen Kontrollbehörden zur EZB wechselte. 2016 folgte dann ein weiterer Stresstest. Beim ersten Mal fielen 25 der damals 130 untersuchten Banken durch, darunter die Münchener Hypothekenbank. Da sie und einige andere Banken aber während des Tests ihr Eigenkapital aufgebessert hatten, galten tatsächlich am Ende dann 13 Banken als gefährdet.

Dieses Mal gibt es nach Angaben der EBA keinen festen Punkt, ab dem eine Bank durchgefallen ist oder den Test bestanden hat. Die Ergebnisse werden aber von den Aufsehern verwendet werden, um einzelnen Häusern individuelle Vorgaben zu machen. Bei dem Test werden neue Rechnungslegungsvorschriften berücksichtigt, die bei den Banken dazu führen, dass sie früher als bislang Vorsorge für ausfallgefährdete Kredite treffen müssen - was den Test härter macht. Laut EBA ist der Test strenger als eine vergleichbare Belastungsprobe der US-Notenbank Federal Reserve bei amerikanischen Geldhäusern.