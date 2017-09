Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Swiss Re Der Rückversicherer erwartet eine Stabilisierung der Preise. (Foto: Reuters)

ZürichDie Swiss Re erwartet angesichts der jüngsten Schadensfälle eine Stabilisierung der Preise. Zwar sei das Umfeld weiterhin herausfordernd und die Versicherer bekämen unter anderem die niedrigen Zinsen zu spüren, teilte der weltweit zweitgrößte Rückversicherer am Montag beim jährlichen Branchentreffen in Monte Carlo mit. Swiss Re wolle jedoch weiterhin diszipliniert bleiben. Die jüngsten Schäden dürften zu besseren Preisen führen. Aktuell sind Wirbelstürme wie „Harvey“ oder „Irma“ ein großes Thema in der Branche.

Diese leidet seit Jahren unter einer Preiserosion. Zum einen drängt neue Konkurrenz in den Markt: Hedgefonds und andere finanzkräftige Kapitalgeber, die sich im Niedrigzinsumfeld mit geringeren Renditen zufriedengeben als die auf ihr Risiko bedachten Rückversicherer. Und die niedrigen Zinsen sorgen für sinkende Einnahmen bei der Kapitalanlage.