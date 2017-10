 Swiss Re: Versicherer erwartet Milliardenschaden durch Hurrikans

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Swiss Re Die Kassen des Rückversicherers werden durch Hurrikans und Erdbeben belastet. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

ZürichDie jüngsten Hurrikans und die Erdbeben in Mexiko kommen die Swiss Re teuer zu stehen. Der Rückversicherer erwarte daraus im dritten Quartal eine Schadenbelastung von 3,6 Milliarden Dollar (nach Retrozession und vor Steuern), teilte der Konzern am Freitag mit. Davon entfielen 175 Millionen Dollar auf die beiden Erdbeben in Mexiko.

Bei den eigenen Plänen müsse Swiss Re trotzdem keine Abstriche machen: „Unsere Kapitalausstattung und unsere hohe finanzielle Flexibilität ermöglichen es uns, unsere Kunden zu unterstützten, auf Marktentwicklungen zu reagieren und die eigenen Prioritäten im Kapitalmanagement weiter zu verfolgen“, sagte Finanzchef David Cole.