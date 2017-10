Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Neue Technik, neue Risiken

Im Straßenverkehr (Foto: R+V)

Ein Beispiel für die Herausforderungen für die Versicherungen liefert der Vorstandsitzende der R+V Norbert Rollinger, der sich nach dem Pressetermin eine Testfahrt nicht hat entgehen lassen. „Autos werden weiter gegen Hagel und Sturmschäden versichert werden müssen. Aber in Zukunft müssen sie auch gegen Hackerangriffe versichert werden. Es bleiben Risiken und es kommen neue Risiken hinzu“, sagt er und legt den Anschnallgurt um seine Hüfte. Gehackt werden können die kleinen Shuttle-Busse am Frankfurter Flughafen noch nicht. Man kann nur auf sie zugreifen, wenn sie eingeschaltet sind, und sie sind auch nicht mit dem Internet verbunden. Aber Datenschutz ist ein Bereich, mit dem sich Versicherungen mittlerweile beschäftigen müssen.

Dann drückt der Operator im Bus auf dem Touch-Bildschirm auf „Go“. Das Auto fährt los. Das Ziel: die nächste Haltestelle. Erst einmal. Das Ziel der öffentlichen Straßen ist mit heutigem Innovationsstand noch nicht erreichbar. Das bestätigt auch Anke Giesen: Es werde erst einmal noch getestet. „Von einer Entscheidung sind wir noch weit entfernt“, sagt Giesen.

Immerhin muss solch ein Shuttle vom TÜV begutachtet und zugelassen werden. Und damit habe die Behörde noch so ihre Probleme, sagt Verena. „Wie prüfen wir das denn?“, habe selbst der TÜV gefragt. Aber der Shuttle steht kurz vor einer Zulassung. Das Innovationsteam musste an dem Originalmodell von Navya etwa 40 kleinere und größere Dinge umbauen. Beispielsweise hatte das Modell keinen Rückspiegel, deswegen haben Verena und ihre Kollegen eine Kamera an der Seite angebracht. Und ohne Fahrersitz darf auf deutschen Straßen auch kein Auto fahren. Der mussten sie – wenn auch ohne Pedale und Lenkrad – erst einmal einbauen. Ende des Jahres könnten die Verhandlungen mit dem TÜV fertig sein, hofft Verena.

Aber selbst dann kann der Shuttle noch nicht flächendeckend eingesetzt werden. Er funktioniert. Mehr momentan noch nicht. Der Schritt der Versicherungen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sowie die Forschung zeigen auch in die Zukunft. Aber dass wir uns bald nur noch von den Autos selbst kutschieren lassen können, ist nicht zu erwarten.