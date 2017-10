Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Was für die Autohersteller der Elektro-Antrieb ist, ist für die Versicherer der Auto-Pilot

Das Auto, das jetzt am Frankfurter Flughafen getestet wird, ist zwar noch weit entfernt vom Funktionieren im richtigen Straßenverkehr. Aber ein erster kleiner Schritt dahin ist es. Immerhin kommt es an eine realistische Alltagssituation heran. Denn auf dem Frankfurter Flughafen fahren täglich rund 2600 Fahrzeuge an Tor 3, wo der Bus eingesetzt wird, ein und aus. Hinzu kommen innerbetriebliche Transporte, etwa 1000 Frachtschlepper. Selbst Zebrastreifen mit Fußgängern gibt es auf der Teststrecke.

Entwickelt hat das Projekt ein sechsköpfiges Team, alles Innovative und Kreative im Alter von Mitte 20 bis Mitte 30. Eine von ihnen ist Verena Reuber. Sie weiß: „Das Risiko verschiebt sich vom Fahrer zum Fahrzeug.“ Ihr Kollege Marcel Heinz erklärt, wie das Auto überhaupt allein fahren kann: „Man kann sich das vorstellen, als wenn ein Kleinkind zu laufen lernt.“

Deswegen brauche das Auto erst einmal Sensoren, um sich in seiner Umgebung zurechtzufinden. Es gibt einen Laser, einen GPS-Sensor und einen Beschleunigungs- und Bremssensor. „Manchmal fällt das Kind hin. Dann muss es wieder aufstehen und es wieder versuchen – und wieder. Bis es laufen kann. So ist das auch bei dem Shuttle, es dauert etwas, bis die Systeme rund laufen“, sagt Marcel.

Bevor ab Montag die Mitarbeiter über das Gelände gebracht werden, mussten die Shuttles, die R+V bei der Firma Navya aus Frankreich gekauft hat, erst einmal das Gelände und die Strecke mit dafür eigens aufgebauten Haltestellen kennenlernen. „Wir haben hier eine eigene kleine Stadt, wie wir sie kennen“, sagt Verena. Und die bietet Anke Giesen, Vorstand Operations bei Fraport. „Wir versprechen uns von dieser Technologie eine bessere und flexiblere Planbarkeit unserer Prozesse“, sagt Giesen.

Wie viel ein Auto kostet, weiß Jan Dirk Dallmer, Direktor Kraftfahrzeug-Betrieb bei R+V: schlappe 250.000 Euro. Dallmer erklärt auch, dass es in Zukunft weniger Unfälle mit autonom fahrenden Autos geben werde. „Ein Computer daddelt nicht und ein Computer verschickt auch keine SMS während der Fahrt“, sagt er.

Im Jahr 2016 gab es laut dem Statistischen Bundesamt fast 310 000 Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Und die Zahl hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Genau da will die Versicherung einhaken. „Was für die Automobilindustrie die Elektrifizierung der Antriebe ist, ist für uns Versicherer die Automatisierung der Fahrzeuge“, sagt Dallmer.