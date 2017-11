„Wir haben von Anfang an global gedacht“

Als Hauptkonkurrenten nennt Käärmann traditionelle Banken. „Wir befinden uns noch ganz am Anfang eines Wandels, den wir durch unsere günstigen Konditionen und unsere grenzenlosen Konten auslösen“, sagt er. Auf diesem Weg kooperiert er bereits mit mehreren Fintech-Banken. So können Kunden der Smartphone-Bank N26 direkt über ihre N26-App Auslandsüberweisungen per Transferwise tätigen. „Wir schätzen diese Kooperation, denn Transferwise lässt sich darüber sehr komfortabel nutzen“, sagt Käärmann. Eine entsprechende Partnerschaft wurde auch schon mit der Starling Bank in Großbritannien gestartet „und weitere werden folgen“.

Ein 280-Millionen-Dollar-Investment – das ist viel Geld. Insgesamt hat Transferwise seit seiner Gründung nun sogar schon 397 Millionen Dollar erhalten. Deutsche Fintechs können von solchen Beträgen meist nur träumen. Eine Übersicht des Düsseldorfer Unternehmensberaters Peter Barkow zeigt, dass es bisher erst einem deutschen Finanz-Start-up gelungen ist, in einer einzelnen Finanzierungsrunde einen dreistelligen Millionenbetrag einzusammeln: dem Kreditvermittler Kreditech. Die Hamburger warben im Mai 120 Millionen Dollar ein und hatten in früheren Runden bereits 92 und 40 Millionen erhalten. Platz drei der größten Einzel-Investments belegt laut Barkow der Fintech-Inkubator Finleap mit 45 Millionen Dollar. Die Smartphone-Bank N26 konnte ebenfalls 40 Millionen für sich verbuchen.



Ein großes Investment gehet auch mit großen Erwartungen der Investoren einher: „Transferwise ist eines der aufregendsten Technologieunternehmen der Welt und wir beobachten es schon seit Jahren,“ lässt sich Jules Maltz, General Partner des neuen Investors IVP, in einer Mitteilung von Transferwise zitieren. „ Wir investieren nur selten in europäische Unternehmen, aber diese Gelegenheit war zu gut, um sie zu verpassen.“

Schon heute hat Transferwise nach eigenen Angaben 700 Mitarbeiter an neun Standorten. London ist dabei der Hauptsitz, obwohl die Gründer ursprünglich aus Estland stammen. Dort hat Käärmann einen Master-Abschluss (MA) in Mathematik und Informatik erworben, lebt aber bereits seit 2007 in London. „Ländergrenzen haben in meinem Leben noch nie eine große Rolle gespielt“, erklärt er. „Wir verstehen uns nicht als britisches Unternehmen, sondern haben von Anfang an global gedacht.“