 UBS: Reiche Kunden sorgen für Gewinnschub

ZürichReiche Kunde haben bei der UBS im abgelaufenen Quartal für einen Gewinnschub gesorgt. Mit den steigenden Erträgen in der Kernsparte Vermögensverwaltung konnte die Schweizer Großbank Einbußen auf dem Heimatmarkt ausgleichen. Unter dem Strich stand im zweiten Quartal ein Gewinn von 1,2 Milliarden Franken - 14 Prozent mehr als Vorjahresfrist und deutlich mehr als von Analysten erwartet, wie die UBS am Freitag mitteilte.

In den vergangenen Jahren hatten sich die reichen Kunden zurückgehalten und wegen der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheit nicht investiert. Doch nun - nachdem wichtige Wahlen in den USA und Europa geschlagen sind – tanken sie neuen Optimismus und gehen höhere Risiken ein. Die Bank profitiert damit über steigende Gebühren. Sowohl im Vermögensverwaltungsgeschäft in Nordamerika als auch im Rest der Welt steigerte UBS den bereinigten Gewinn. Zudem sammelte die Bank bei der reichen Kundschaft im zweiten Quartal konzernweit netto 7,5 Milliarden Franken an neuen Geldern ein. Die Zuflüsse kamen hauptsächlich aus der internationalen Vermögensverwaltung außerhalb Nordamerikas. Denn in Amerika verbuchten die Schweizer Abflüsse von 6,4 Milliarden Dollar – unter anderem deshalb, weil viele Kunden ihre Einkommenssteuern bezahlten.

In der Investmentbank bekam die UBS wie viele US-Banken und die Deutsche Bank das schwächere Geschäft im Handel mit Anleihen zu spüren. Der bereinigte Vorsteuergewinn ging daher um sechs Prozent zurück. Deutlich stärker war der Einbruch im wichtigen Schweizer Geschäft: Hier machen der Bank vor allem die Negativzinsen zu schaffen. Der bereinigte Vorsteuergewinn schrumpfte um 18 Prozent.

Für den Rest des Jahres gab sich die größte Schweizer Bank verhalten optimistisch. „Die Stimmung und das Vertrauen der Anleger haben sich verbessert, was zu einer erhöhten Kundenaktivität im Wealth-Management-Geschäft geführt hat“, erklärte das Institut. Allerdings könnten eine weiterhin niedrige Volatilität an den Finanzmärkten oder geopolitische Unsicherheiten die Kunden weiter bremsen.

Die UBS sieht sich auf Kurs, das angestrebte Sparziel von 2,1 Milliarden Franken bis zum Jahresende zu erreichen. Zum Halbjahr hatte die Bank 1,8 Milliarden Franken davon geschafft.

Zu den laufenden milliardenschweren Rechtsstreitigkeiten - dem Steuerstreit in Frankreich und der Auseinandersetzung mit dem US-Justizministerium wegen Tricksereien am US-Immobilienmarkt – gab es zunächst keine Neuigkeiten. Die Rückstellungen für Rechtsrisiken sanken per Ende Juni auf 2,45 Milliarden Franken von 2,9 Milliarden Franken im Vorquartal.

Die harte Kernkapitalquote fiel auf 13,5 von 14,1 Prozent zum Ende des ersten Quartals. Grund dafür waren strengere Anforderungen der Regulierer bei der Bewertung von Risiken. Die Verschuldungsquote, die ohne Risikokomponente gemessen wird, stieg auf 3,7 von 3,6 Prozent.