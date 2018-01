Übernahme Thomson Reuters schließt Milliarden-Deal mit Blackstone

Blackstone steigt in die umsatzstärkste Sparte von Thomson Reuters ein. Der US-Finanzinvestor übernimmt das Kerngeschäft des Nachrichten- und Datenanbieters, das mit 20 Milliarden Dollar bewertet ist.

Der US-Finanzinvestor kauft die Mehrheit an der umsatzstärksten Sparte des Nachrichten- und Datenanbieters. (Foto: Reuters) Thomson Reuters

New York/London/TorontoDer Finanzinvestor Blackstone schluckt das Kerngeschäft mit Börsen- und Wirtschaftsdaten des Finanz- und Nachrichtendienstleisters Thomson Reuters. Gemeinsam mit einem Investorenkonsortium werde man 55 Prozent der Hauptsparte mit Analysen und Daten über Finanzmärkte (Financial & Risk) übernehmen, teilte Blackstone am Dienstag (Ortszeit) in New York mit.

Für den mit 20 Milliarden Dollar (16 Milliarden Euro) bewerteten Geschäftszweig wird Blackstone Insider-Informationen zufolge nur vier Milliarden Dollar zahlen, die restlichen 13 Milliarden müsse die Sparte selbst über neu aufgenommene Schulden finanzieren – das ist selbst für einen Finanzinvestor ein überdurchschnittlicher Anteil.

Der Geschäftszweig soll in eine neue Gesellschaft ausgegliedert werden, an der Thomson Reuters im Rahmen einer Partnerschaft mit 45 Prozent beteiligt bleibt. 2016 hatte die Sparte rund sechs Milliarden Dollar und damit mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes erwirtschaftet.

Blackstone-Chef Stephen Schwarzman stemmt mit der Übernahme seinen größten Deal seit der Finanzkrise. Durch seinen Einstieg wird der Wettkampf der beiden dominierenden Finanzdienste im Geschäft mit Terminals, auf denen Börsenprofis Kurse verfolgen, zum Kräftemessen zweier US-Milliardäre. Denn Michael Bloomberg, der ehemalige New Yorker Bürgermeister, steht hinter dem Reuters-Rivalen Bloomberg.

Nicht direkt betroffen von der Partnerschaft mit Blackstone ist die Produktion von Nachrichten und Videos unter dem Traditionsnamen Reuters, für die der Konzern in Deutschland bekannt ist. Allerdings wurde eine Kooperation vereinbart, die der neuen von Blackstone kontrollierten Firma 30 Jahre lang exklusiven Zugang zu Reuters-Inhalten bietet. Das Nachrichtengeschäft werde jedoch redaktionell komplett unabhängig bleiben, versprach Blackstone.

Der Verkauf ist der größte Umbruch bei Thomson Reuters seit 2008. Damals hatte der kanadische Informationsanbieter Thomson den britischen Konkurrenten Reuters für 8,7 Milliarden Pfund übernommen. Das waren zum damaligen Umrechnungskurs 17 Milliarden Dollar.

Thomson-Reuters-Chef Jim Smith begrüßte den Schritt von Blackstone. Das belege die Fortschritte beim Umbau der Sparte und deren Potenzial, erklärte er in einem Schreiben an die Mitarbeiter. „Wir glauben, dass F&R innerhalb von Thomson Reuters gut positioniert ist, aber mit einem Partner wie Blackstone noch stärker sein könnte.“ Thomson Reuters kämpft wie seine Konkurrenten Bloomberg und Dow Jones mit dem Umbruch in der Finanzbranche und verringerte deshalb in den vergangenen Jahren die Zahl seiner Produkte und Arbeitsplätze.

Offen blieb zunächst, wie die Treuhänder der Nachrichtenagentur Reuters die angestrebte Transaktion bewerten. Die Thomson Reuters Founders Share Company wurde in den 1980er-Jahren beim Börsengang von Reuters gegründet, um über die Unabhängigkeit der Redaktion zu wachen.

Reuters News ist mit einem Umsatz von zuletzt 304 Millionen Dollar das mit Abstand kleinste der insgesamt vier Geschäftsfelder von Thomson Reuters. Die Agentur soll den Insidern zufolge ebenso vollständig im Besitz des Konzerns bleiben wie die Sparten für juristische Informationen (Legal, Jahresumsatz 3,4 Milliarden Dollar) sowie für Angebote zu Steuern und Rechnungswesen (Tax & Accounting, 1,5 Milliarden Dollar).

Haupteigner von Thomson Reuters ist die kanadische Familie Thomson, die gut 63 Prozent der Anteile hält. Die Aktien werden an den Börsen von New York und Toronto gehandelt.