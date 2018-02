Übernahmevorhaben Phoenix plant Kauf von Versicherungssparte von Standard Life Aberdeen

Phoenix will laut einem Insider für die Übernahme drei Milliarden Pfund zahlen. Der Deal könnte schon am Freitag bekanntgegeben werden.

Die Zentrale der Versicherungsfirme Standard Life in Edinburgh. (Foto: AFP) Standard Life

LondonDie britische Phoenix Group Holdings will einem Insider zufolge die Versicherungssparte des Vermögensverwalters Standard Life Aberdeen (SLA) für etwa drei Milliarden Pfund kaufen. Eine entsprechende Vereinbarung könnte am Freitag bekanntgegeben werden, sagte die mit der Sache vertraute Person am Donnerstag. Am Freitag stellt SLA seine erste Gesamtjahresbilanz vor. Stellungnahmen der beiden Unternehmen lagen zunächst nicht vor.

Phoenix würde nach der Übernahme einer der größten Versicherer auf der Insel werden. SLA könnte sich seinerseits auf die Vermögensverwaltung konzentrieren. Das Unternehmen war Ende August aus der Elf-Milliarden-Pfund-Fusion von Aberdeen Asset Management und Standard Life hervorgegangen.