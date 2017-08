 Ukraine: Zentralbank warnt Banken vor Hackerangriff

Hackerangriff In der Ukraine wird die Verbreitung einer neuen Schadsoftware vermutet. (Foto: dpa)

KiewNach dem weltweiten Hackerangriff im Juni warnt die ukrainische Zentralbank die Geldhäuser des Landes vor einer neuen Schad-Software. Die Notenbank habe die Kreditinstitute am 11. August über die Gefahr informiert, teilte sie am Freitag mit. Es gebe Hinweise, dass eine Attacke auf die Netzwerke von ukrainischen Unternehmen geplant worden sei, heißt es in dem Brief an die Banken, den die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Die Schadsoftware verbreite sich demnach über E-Mail-Anhänge.

Der Angriff von Ende Juni hatte Tausende Computer in aller Welt getroffen, insbesondere bei Konzernen mit Töchtern in der Ukraine. Die Regierung in Kiew machte Russland dafür verantwortlich, die Regierung in Moskau wies dies allerdings zurück. Die ukrainischen Behörden haben seither ihre Bemühungen für mehr Cyber-Sicherheit verstärkt.