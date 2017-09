 UniCredit: Fusion mit Commerzbank ist „Unfug“

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

UniCredit „Das ist Unfug“, sagte der UniCredit Vize-Vorsitzende Calandra Buonaura in Bezug auf die Fusionsgerüchte. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

CourmayeurDie italienische UniCredit hat einen Bericht über ein Interesse des italienischen Geldhauses an einer Fusion mit der Commerzbank zurückgewiesen. „Das ist Unfug“, sagte der UniCredit Vize-Vorsitzende Calandra Buonaura bereits am vergangenen Freitag.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Mittwoch von Insidern erfahren, dass UniCredit gegenüber der Bundesregierung Interesse an der Commerzbank signalisiert habe.

„Das ist alles noch in einem sehr frühen Stadium“, hatte eine mit dem Vorstoß vertraute Person gegenüber dem Handelsblatt gesagt. Politiker, Investoren und Bankenaufseher hatten große Zweifel geäußert, dass es am Ende tatsächlich zu einer deutsch-italienischen Banken-Hochzeit kommen könnte.

„Es laufen keine Verhandlungen, und wir haben keine Investmentbank beauftragt“, hatte vergangene Woche das Bundesfinanzministerium erklärt. Der Bund hält nach einer staatlichen Rettungsaktion in der Finanzkrise gut 15 Prozent an der Commerzbank – und ist deshalb bei allen denkbaren Transaktionen der entscheidende Akteur. „Wir stehen nicht unter Zeitdruck“, so das Ministerium weiter. „Wir wollen für den Steuerzahler perspektivisch ein gutes wirtschaftliches Ergebnis erzielen.“