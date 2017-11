Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Sparkassenverband Filiale der Frankfurter Sparkasse: Verbraucherschützer fordern eine faire Verzinsung (Foto: dpa)

FrankfurtDie Frankfurter Sparkasse (Fraspa) gibt klein bei. Nachdem sich bei den Verbraucherzentralen Beschwerden über eine intrasparente Klausel in bestimmten Sparverträgen gehäuft haben, hat das Institut jetzt eine Unterlassungserklärung abgegeben und wird die Klausel nicht länger verwenden. „Verbraucher können deshalb eine Neuberechnung der Verzinsung für betroffene Sparverträge durch die Bank vornehmen lassen“, das melden die Marktwächter am Donnerstag. Die Spezialeinheit der Verbraucherzentralen sammelt bundesweit Beschwerden und wertet diese aus.

Auslöser war der Fall einer Kundin, die 25 Jahre in einen Sparvertrag mit dem Namen „Vermögensplan“ eingezahlt hat und im Oktober 2016 eine Auszahlung von 24.450 Euro erhielt. Die Fraspa verwendete in ihren Vertragsunterlagen die folgende Klausel zur Zinsanpassung: „Die Sparkasse zahlt […][den] jeweiligen durch Aushang bekanntgemachten Zinssatz für Spareinlagen dieser Art“. Laut den Verbraucherschützern ist eine vergleichbare Klausel laut einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 30. April 2014 (C 26/13) nicht wirksam, da Verbraucher nicht nachvollziehen können, wie sich die Zinsen ändern.

„Bei einer derart intransparenten Klausel besteht die Gefahr, dass die Sparkasse die Zinsen im Vertragsverlauf zum eigenen Vorteil anpasst. Deshalb haben wir den Anbieter abgemahnt“, sagt Philipp von Bremen, Teamleiter Marktwächter Finanzen bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Die Fraspa hat nach der Abmahnung durch die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eine Unterlassungserklärung abgegeben. Damit hat sie sich verpflichtet, sich nicht mehr auf diese Klausel zu berufen.

Die Fraspa bestätigt den Fall. „Diese Unterlassungserklärung bezieht sich auf eine Klausel, die bereits seit Jahren nicht mehr in neu abgeschlossenen Verträgen enthalten ist“, heißt es auf Anfrage des Handelsblatts. „Verbraucher können mit der Frankfurter Sparkasse eine neue Zinsanpassungsklausel vereinbaren und eine Neuberechnung der Vermögenspläne vornehmen lassen“, so von Bremen.

Wie hoch die Nachzahlung für die Kundin ausfällt, darüber wird noch gestritten. Nach Auskunft der Marktwächter bot die Fraspa an, ihr 3.365 Euro nachzuzahlen, was gleichbedeutend damit ist, dass der Zinsabstand zwischen Sparzins und Referenzzins über die Laufzeit konstant geblieben wäre. Diese Summe halten die Verbraucherschützer jedoch für zu niedrig und fordern eine Nachzahlung von insgesamt 6.800 Euro. Sie berufen sich auf das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 14. März 2017 (XI ZR 508/15). Das höchste Gericht schreibt das sogenannte „Äquivalenzprinzip“ vor. Das besagt, dass die Relation des Sparzinses zum Referenzzins über die Laufzeit gleich bleiben muss. „Die Sparkassen dürfen das Verhältnis der variablen Verzinsung zu üblichen Marktzinsen bei Vertragsabschluss nicht zum Nachteil der Verbraucher verändern“, erklärt Verbraucherschützer von Bremen.

Intransparente Zinsanpassungsklauseln finden sich auch bei langfristigen Sparverträgen weiterer Institute. Seit Jahren registrieren die Verbraucherschützer immer wieder Beschwerden. „Wir überprüfen derzeit, ob die Zinsanpassung zahlreicher Prämiensparverträge ebenfalls auf intransparenten Klauseln beruht“, so von Bremen. Es lohnt sich also, auch alte Verträge zu prüfen. Eine Neuberechnung der Zinsen muss jeder Kunde selbst einfordern. Bei Problemen helfen die Verbraucherzentralen oder Ombudsmänner der Geldhäuser.

Prämiensparpläne werden in der Regel variabel verzinst, das heißt, das Institut kann den Zinssatz ähnlich beim Tagesgeldkonto jederzeit anpassen. Bei dieser Art von Banksparplänen erhält der Kunde für seine regelmäßige Einzahlung in festen Abständen eine Prämie. Dadurch liegt die Gesamtrendite über dem aktuellen Zinsniveau. Das Recht auf Prämien haben Verbraucher unabhängig von der variablen Verzinsung.