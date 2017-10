Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

JP Morgan Im Anleihehandel brachen die Einnahmen um 27 Prozent ein. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

New YorkDie größte US-Bank JP Morgan profitiert von höheren Leitzinsen und einer stärkeren Kreditvergabe. Der Nettogewinn kletterte im dritten Quartal um sieben Prozent auf 6,73 Milliarden Dollar, wie das Geldhaus am Donnerstag mitteilte. Damit übertraf JP Morgan die Erwartungen von Analysten.

Die Erträge der Bank – also die gesamten Einnahmen – kletterten um drei Prozent auf 26,2 Milliarden Dollar und damit ebenfalls stärker als erwartet. Vorstandschef Jamie Dimon sprach von einem weiteren Quartal mit „soliden Ergebnissen“ und hob das starke Wachstum im Kredit- und Einlagengeschäft hervor. Auch der Ausblick bleibe positiv: „Der Weltwirtschaft geht es gut, der US-Verbraucher bleibt gesund und verzeichnet solide Einkommenszuwächse.“

Im Handel lief es dagegen schlechter. Vor allem im Anleihehandel brachen die Einnahmen um 27 Prozent ein. Das könnte auch ein schlechtes Omen für die Deutsche Bank sein, die in diesem Geschäft stark ist. Wegen der Entscheidung Großbritanniens, die EU zu verlassen und der US-Präsidentschaftswahl hatten Anleger im vergangenen Jahr noch mit Freude bei Anleihen zugegriffen. Aber auch von Aktien ließen sie nun eher die Finger, hier ging das Geschäft bei JP Morgan um vier Prozent zurück. Viele US-Banken hatten bereits davor gewarnt, dass ihr Handelsgeschäft Einbußen verzeichnet hat.

Als breit aufgestellte Universalbank kann JP Morgan die Schwäche aber vergleichsweise gut durch andere Sparten abfedern. Vor allem bei Verbraucherkrediten lief es zuletzt rund, hier stieg der Gewinn um 16 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar. Obwohl die Quartalszahlen insgesamt die Wall-Street-Prognosen übertrafen, reagierten Anleger zunächst verhalten. Im europäischen Handel notiert die Aktie der US-Bank gegen 14 Uhr praktisch unverändert bei 81,40 Euro.

Auch die US-Großbank Citigroup konnte ihren Gewinn und die Einnahmen im dritten Quartal steigern. Dabei profitierte das viertgrößte US-Geldhaus den Angaben von Donnerstag zufolge von einem Einmalertrag, Kostensenkungen und einem besser als erwarteten Handelsgeschäft. Die Einnahmen stiegen um zwei Prozent auf 18,2 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn kletterte um 7,6 Prozent auf 4,13 Milliarden Dollar. Darin waren 355 Millionen Dollar aus dem Verkauf einer Sparte enthalten.

Am Freitag geben noch die Bank of America und Wells Fargo Einblicke in ihre Bücher.