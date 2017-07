Commerzbank-Zentrale (links) Blitz über Frankfurt: Ein neuer Großaktionär steigt bei dem Geldhaus ein. (Foto: dpa)

Frankfurt/DüsseldorfWie Deutschlands zweitgrößte Privatbank am Mittwoch in Frankfurt mitteilte, liegt der Stimmrechtsanteil von Cerberus bei 5,01 Prozent. Das geht aus einer Stimmrechtsmitteilung der Bank hervor. Das Paket ist knapp 700 Millionen Euro wert.

Anleger nahmen den Einstieg des streitbaren Investors bei der Commerzbank positiv auf. Die Papiere des Instituts, an dem seit der Finanzkrise auch der Staat beteiligt ist, verteuerten sich an der Frankfurter Börse zwischenzeitlich um rund 2,5 Prozent und notierten bei einem Kurs von über 11 Euro.

Die Commerzbank wollte den Vorgang nicht kommentieren. Cerberus ließ eine Anfrage des Handelsblatt zunächst unbeantwortet. Schon Anfang Juli war über einen Einstieg des amerikanischen Investors bei der Bank spekuliert worden. Die Cerberus Capital Management ist nun nach der Bundesrepublik Deutschland (mit einem Anteil von über 15 Prozent) und vor dem Finanzinvestor Blackrock (rund fünf Prozent) der zweitgrößte Aktionäre der Commerzbank.

Die Bundesregierung kann dem Einstieg des Investors offenbar Gutes abgewinnen. Zwar wollte sich eine Sprecherin am Mittwoch nicht konkret zu dieser Transaktion äußern. Sie sagte aber generell: „Steigendes Investoreninteresse ist positiv für die Commerzbank und deren Aktienkurs.“ Zur Frage, was der Bund mit seiner Beteiligung an der Commerzbank zu tun gedenke, führte sie aus: „Wir haben unsere Position zur Commerzbank nicht geändert.“ Der Grundsatz heiße: „Wir wollen für den Steuerzahler ein gutes wirtschaftliches Ergebnis erzielen.“

Cerberus besitzt eine Vorliebe für schwierige Fälle: Der Finanzinvestor, der von dem ehemaligen US-Finanzminister John Snow geführt wird, investiert traditionell in angeschlagene Firmen, versucht sie zu sanieren und verkauft sie dann weiter. Cerberus investiert aber auch wie ein klassischer Hedgefonds in Wertpapiere. In der deutschen Finanzwelt ist Cerberus spätestens seit 2007 ein Begriff. Damals hatte der Investor die Mehrheit am US-Autobauer Chrysler übernommen und so das Ende des deutsch-amerikanischen Autogiganten Daimler-Chrysler endgültig besiegelt.

Cerberus ist in der griechischen Mythologie ein mehrköpfiger Höllenhund, der vor der Pforte zur Unterwelt wacht. Für einen Finanzinvestor ist das ein Name, der nicht auf Zimperlichkeit schließen lässt. In der Aktionärsstruktur der Commerzbank trifft der Höllenhund auf einen eher gemäßigten Großinvestor – den deutschen Staat. Denn noch immer ist der Bund seit dem Rettungseinstieg während der Finanzkrise größter Aktionär der Frankfurter Bank.

Die spannende und derzeit auf dem Parket heiß diskutierte Frage ist die nach der Motivation von Cerberus. Die Commerzbank ist alles andere als das deutsche Vorzeigeinstitut – und steckt mitten im Umbau. Vorstandschef Martin Zielke will die Bank verkleinern und trennt sich von Tausenden Mitarbeitern. Wegen des Stellenabbaus will die Commerzbank 810 Millionen Euro an Rückstellungen ins zweite Quartal buchen.