 Vergleich mit 45 US-Staaten: Deutsche Bank schließt Libor-Verfahren ab

Deutsche Bank Das Geldhaus zahlt insgesamt 186 Millionen Euro, im Gegenzug werden die Ermittlungen in der Libor-Affäre eingestellt. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

New YorkDie Deutsche Bank hat sich mit 45 US-Bundesstaaten auf die Zahlung 220 Millionen Dollar im Zusammenhang mit dem so genannten Libor-Skandal geeinigt. Dabei ging es um die Manipulation eines Zinssatzes am Bankplatz London, der als Grundlage für viele Geschäfte am weltweiten Kapitalmarkt dient.

„Wir werden betrügerische, manipulative oder abgekartete Praktiken, die das Vertrauen in unsere Finanzmärkte untergraben, nicht tolerieren“, sagte New Yorks Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman laut Pressemitteilung.

Ein Sprecher der Bank kommentierte: "Damit sind alle Verfahren von US-Behörden im Zusammenhang mit Libor erledigt." Die Bank hat damit rund 3,7 Milliarden an Strafen insgesamt wegen dieser Angelegenheit bezahlt. Einschließlich Zahlungen an Investoren summiert sich der Schaden auf rund vier Milliarden. Dabei ist noch offen, ob möglicherweise weitere private Investoren Forderungen durchsetzen können. Bei diesen Verfahren machen die Kläger geltend, dass sie bei Geschäften auf Grundlage nicht manipulierter Zinssätze besser abgeschnitten hätten.

In den Libor-Skandal waren eine Vielzahl internationaler Banken wie etwa auch Barclays, UBS und JP Morgan verwickelt. Die Vorwürfe lauteten, dass Händler der Banken die jeweiligen Zinssätze so manipuliert hätten, dass es für die eigenen Geschäfte dienlich war.

Es gibt Libor-Sätze für insgesamt fünf Währungen, aber am meisten werden die für kurzfristige Dollar-Anlagen genützt. Infolge des Skandals hat 2014 die Börsengesellschaft ICE in Atlanta, der unter anderem die Börse an der Wall Street in New York gehört, die Verantwortung für die Kalkulation der Zinssätze von der Britischen Banken-Vereinigung (BBA) übernommen.

Libor ist nur ein Thema von vielen, bei denen Banken nach Ansicht der Aufseher sich falsch verhalten haben. Insgesamt hat die Branche daher vor allem in den USA hohen Strafen gezahlt.