Vergleichsportale Warum ein Kredit mit Minuszinsen gefährlich sein könnte

Die Vergleichsportale Smava und Check24 unterbieten sich mit Krediten zu Minuszinsen. Für Verbraucher birgt das auch Gefahren.

Check24

FrankfurtEs ist eine irre Rabattschlacht um den niedrigsten Kreditzins, den sich die Vergleichsportale Check24 und Smava gerade liefern. Am Sonntag priesen die Münchener von Check24 einen 1000-Euro-Kredit für zwölf Monate Laufzeit für minus 1,5 Prozent Zinsen an.

Am Montag konterte der Rivale aus Berlin und verspricht 1000 Euro für minus drei Prozent, Laufzeit drei Jahre. Am frühen Abend senkte Check24 die Latte dann auf minus 3,5 Prozent, worauf Smava kurz darauf noch einmal mit minus fünf Prozent konterte.

Am Dienstagmorgen zog Check24 nach und bietet nun ebenfalls minus fünf Prozent. Die Angebote unterscheiden sich jedoch in der Laufzeit. Weil Smava die Rückzahlung über drei Jahre streckt, wird der Kunde mit knapp 77 Euro beglückt, bei Check24 sind es rund 28 Euro.

Die Kreditvermittler sind jedoch nicht ohne Grund großzügig: Die Angebote sind Marketinginstrumente, um neue Kunden zu gewinnen. Die relevanten Kundendaten erhält das jeweilige Portal schon beim Kreditantrag, selbst wenn das Darlehen zum Negativzins gar nicht gewährt wird. Die jungen Wilden sind in Sphären unterwegs, in denen die etablierten Banken nicht mithalten können. Die günstigsten Angebote für 1000 Euro Kredit für ein Jahr liegen bei etwa plus zwei Prozent.

Wie viel diese Daten wert sind, zeigt ein Blick auf die Kosten: Smava macht dafür einen dreistelligen Euro-Betrag pro Kunde locker, bei Check24 sind es mindestens 42 Euro. Gleichzeitig gehen die Portale auf Nummer sicher und vergeben die Aktionskredite nur an Leute mit „sehr guter“ Bonität, bei denen die Einnahmen die regelmäßigen Ausgaben decken.

Damit eignen sich die Kredite also nicht, um den Dispo oder einen anderen Kredit abzulösen, sondern allenfalls für geplante Ausgaben. Die Darlehen zum Negativzins werden nur einmal pro Kreditnehmer vergeben.

Doch die nächste Aktion kommt bestimmt. Wer da angesichts von Minisparzinsen auf die Idee kommt, in solche Aktionskredite zu „investieren“, der sei gewarnt. Denn die Schufa zählt alle Darlehen, ob groß oder klein – und das kann sich rächen, wenn eines Tages ein großer Kredit gewünscht ist.

Wer sich schon regelmäßig 1000 Euro gepumpt hat, scheint nicht gerade eine gute Bonität zu haben und bekommt dann im Ernstfall vielleicht gar kein Geld mehr – noch nicht mal von Smava und Check24.